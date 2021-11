Restauradors barcelonins assumeixen "amb resignació" la implantació del certificat Covid

Restaurant a Barcelona @ep





El Gremi de Restauració de Barcelona ha assumit "amb resignació" la decisió del Govern que obliga a demanar el certificat Covid per consumir a l'interior de bars i restaurants.





El director de l'entitat, Roger Pallarols, ha reconegut que la mesura "no entusiasma el sector" però que es veu com un mal menor i que el Gremi ajudarà els locals a implementar-lo, segons un comunicat de l'entitat aquest dimarts.





L'entitat assegura que aquesta mesura "ha de ser substitutiva de les restriccions d'horaris i aforaments durant tota la sisena onada", que serien completament inassumibles, segons les paraules.





Pallarols ha reclamat que aquest certificat també es demani a centres comercials, establiments amb degustació i equipaments culturals, i assegura que "les restriccions als no vacunats han de ser molt elevades" per incentivar la vacunació.





L'entitat ha criticat "durament" la posició del Govern, que segons el Gremi segueix apostant per les restriccions d'aforament i horari.





"La ministra Carolina Darias i el seu equip no toquen de peus a terra. No s'entén que el passaport Covid no formi part de l'ordre del dia i que no sigui objecte d'anàlisi", ha afegit.