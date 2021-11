Més de 700.000 europeus podrien morir per COVID-19 fins a la primavera, alerta l'OMS

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que se superaran les 2,2 milions de morts per COVID-19 a la primavera del 2022 a Europa si continua la tendència actual d'augment de casos, cosa que suposaria fins a 700.000 morts més de els registrats ara ara.





La setmana passada, les morts notificades a causa de la COVID-19 van augmentar fins a prop de 4.200 al dia a Europa, duplicant les 2.100 morts diàries de finals de setembre, i les morts acumulades notificades pel virus van superar la marca de 1,5 milions als 53 països inclosos a la Regió Europea de l'OMS.





Hospital alemany @ep





Així, l'OMS projecta que hi haurà una tensió "alta o extrema" als llits dels hospitals a 25 països , i una tensió "alta o extrema" a les unitats de cures intensives (UCI) a 49 dels 53 països d'aquí. a l'1 de març del 2022.





"Per poder viure amb aquest virus i continuar amb la nostra vida quotidiana, hem d'adoptar un enfocament més enllà de la vacuna. Això vol dir rebre les dosis estàndard de la vacuna, prendre un reforç si s'ofereix, així com incorporar mesures preventives a les nostres rutines normals En conjunt, portar una màscara, rentar-se les mans, ventilar els espais interiors, mantenir la distància física i esternudar al colze són formes senzilles i eficaces de controlar el virus i mantenir les societats... Tots nosaltres tenim l'oportunitat i la responsabilitat d'ajudar a evitar una tragèdia i una pèrdua de vides innecessàries, i de limitar els trastorns de la societat i de les empreses durant aquesta temporada d'hivern", ha dit en un comunicat el director regional de l'OMS per a Europa, Hans Henri P. Kluge.





Segons les dades de l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides, a Europa s'han administrat més de mil milions de dosis i el 53,5% de les persones han completat la pauta de vacunació. "No obstant, això amaga grans diferències entre els països, on la gamma de pauta de vacunació completa oscil·la entre menys del 10 i més del 80 per cent de la població total", puntualitzen.





Per això, l'OMS considera "essencial" augmentar les taxes de vacunació , "reconeixent i abordant les raons per les quals la gent no ha rebut la vacuna fins ara, treballant més estretament amb els científics del comportament i la cultura per entendre si es tracta de barreres sistèmiques a l'accés o de preocupacions individuals i comunitàries”.





Sobre això, avalen el Certificat COVID com “una eina col·lectiva que permet a les societats ia les persones continuar amb les seves activitats habituals”.





Pel que fa a les vacunes, l'OMS considera que els països "haurien de considerar la possibilitat d'administrar una dosi de reforç als més grans de 60 anys i als treballadors sanitaris, com a mesura de precaució". Així, han anunciat que el Grup Tècnic Consultiu Europeu d'Experts en Immunització publicarà un posicionament sobre aquest assumpte "a finals d'aquesta setmana".





D'altra banda, des de l'OMS insisteixen la importància de continuar amb mesures de protecció com la neteja periòdica de les mans, el manteniment de la distància física, l'ús de màscares, tossir o esternudar en un colze doblegat o en un mocador de paper, evitar els espais tancats, confinats i concorreguts, i garantir una bona ventilació als interiors.





"En l'actualitat, el 48% dels habitants d'Europa utilitza una màscara al sortir de casa, segons dades autodeclarades. Un estudi publicat la setmana passada sobre l'eficàcia de les mesures de salut pública suggereix que l'ús de màscares redueix la incidència del COVID-19 en un 53%. Si a partir d'avui s'aconseguís una cobertura universal de màscares del 95%, es calcula que es podrien evitar més de 160.000 morts per a l'1 de març del 2022", explica l'OMS.





"Actualment, la situació de la COVID-19 a tot Europa i Àsia central és molt greu. Ens enfrontem a un hivern difícil, però no hem de perdre l'esperança, perquè tots nosaltres (governs, autoritats sanitàries i individus) podem prendre mesures decisives per a estabilitzar la pandèmia", ha conclòs el doctor Kluge.