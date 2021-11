Els vuit presidents autonòmics reunits a Santiago signen una declaració conjunta sobre finançament i despoblació

La cimera compostel·lana, promoguda pel president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha donat peu a un text institucional, que consta de 35 punts, per formar una posició comuna sobre finançament i despoblació.





Altres temes, com la crisi del llop per la seva inclusió al LESPRE, també han estat tractats a la trobada, que inclou les quatre comunitats loberes: Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó.





Fòrum de Santiago | Foto: EP





Els vuit presidents autonòmics reunits aquest dimarts a la cimera de Santiago de Compostel·la han reclamat "transparència" en el debat sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic, que demanen que "només" sigui "fruit d'un consens multilateral" al si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).



D'aquesta manera, els vuit mandataris autonòmics, que demanen que es tinguin en compte totes les necessitats i posicions de totes les administracions afectades, reclamen que les decisions relatives al finançament autonòmic quedin "al marge dels legítims espais bilaterals entre el Govern central i cada comunitat".



Aquest és un dels punts de la Declaració de Santiago que aquest dimarts ha sortit de la trobada en què han participat els presidents de Galícia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Aragó, Extremadura, Astúries, La Rioja i Cantàbria.



El document, que consta de 35 punts, reclama també el reforç del CPFF amb prou mitjans per proveir de dades i anàlisis al conjunt de les comunitats i al Govern per determinar el cost real dels serveis i l'avaluació del comportament dels mecanismes de revisió anual.





SENSE "PRIVILEGIS"

A l'arrencada del document, les vuit comunitats reivindiquen que comparteixen interessos comuns, que neixen de les seves característiques sociodemogràfiques, econòmiques i històriques", i remarquen el paper de les autonomies i el treball que han de realitzar en "estreta coordinació" amb el Govern central i "amb absoluta lleialtat als interessos generals".



"Reiterem la nostra adhesió incondicional als principis que regulen l'organització territorial de l'Estat a la Constitució: la unitat de la Nació espanyola, l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre elles", recull el text, en què s'al·ludeix a l'"emergència demogràfica" i s'exemplifica que les vuit comunitats suposen un 61,97% de la superfície espanyola i un 24,13% de la població.



"Aquestes xifres donen testimoni de la dispersió i la despoblació que marquen la seva estructura demogràfica i imposen reptes específics a les seves administracions, que han de prestar als espanyols que hi viuen els serveis públics amb les màximes condicions de qualitat i en igualtat amb la resta dels ciutadans del país", afegeix, alhora que incideix que el nou model de finançament autonòmic ha de ser fruit "de la col·laboració activa i lleial" de totes les administracions.



En aquest sentit, expressen la seva voluntat de consens, però adverteixen que "el model resultant de les negociacions haurà de respectar la igualtat de tots els espanyols protegida per la Constitució", així com rebutjar "privilegis econòmics o socials com recull l'article 138 de la Carta Magna".



"Defensem i perseguim un desenvolupament social i econòmic equilibrat, amb l'aspiració que qualsevol persona a Espanya tingui les mateixes oportunitats", constata.