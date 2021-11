Barcelona es quedarà sense el tradicional pessebre a Plaça Sant Jaume aquest Nadal

Pessebre Plaça Sant Jaume @ep





L' Ajuntament de Barcelona no instal·larà el pessebre habitual a la plaça Sant Jaume aquest Nadal i el substituirà per un "paisatge nadalenc", que s'estendrà des de Via Laietana fins a la Rambla a través de l'eix format pels carrers Jaume I i Ferran, amb figures lluminoses als balcons i façanes, i pessebres de diferents estils artístics als baixos comercials.





Així ho ha anunciat el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí , juntament amb l'arquitecte Jordi Darder, encarregat de la instal·lació de plaça Sant Jaume, una intervenció artística que vol mostrar la "riquesa pessebrística" de la ciutat, amb 23 versions diferents de pessebres .





Aquesta nova proposta s'inaugurarà el 26 de novembre i es podrà visitar fins al 6 de gener, i se sumarà als pessebres tradicionals del Museu Marès i del monestir de Pedralbes, que es mantenen com cada any.