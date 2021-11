Barcelona, Tarragona i Girona estaran en risc per fortes pluges aquest dimecres, i Lleida per nevades

Pluja @Unsplash





L' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha avisat diverses províncies de nou comunitats autònomes que demà tindran risc (avís groc) per fred, pluja, neu o per fenòmens costaners.





En concret, la pluja pot acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores a Mallorca, Menorca, Girona , Barcelona , Tarragona , Astúries i Cantàbria.





A més, el risc per nevades afectarà Astúries, Lleó, Burgos, Palència, Salamanca, Sòria, Àvila, La Rioja, Osca, Saragossa, Terol, Lleida , Castelló i Guadalajara. Així mateix, tindran avís groc per fred, ja que s'esperen gelades de fins a -6 graus centígrads a Terol, i per fenòmens costaners a Girona on es poden registrar onades de fins a 3 metres d'alçada, amb vent i mar de fons de l'est.





D'aquesta manera, l'AEMET avisa aquestes províncies en preveure nevades de certa importància a la serralada Cantàbrica, Pirineus i sistemes Central i Ibèric i precipitacions localment fortes o persistents a l'àrea cantàbrica, Catalunya i les Balears.





En general aquest serà un dimecres que estarà marcat pel predomini de cels ennuvolats o coberts i amb precipitacions que podran ser localment persistents a l'àrea cantàbrica i, localment fortes i acompanyades ocasionalment de tempestes, a l'est de Catalunya i est de les Balears.





Seran molt poc probables o no s'esperen a Múrcia i el litoral mediterrani andalús, mentre que al terç sud-oest els cels estaran poc ennuvolats. Pel que fa a les Canàries, l'AEMET assenyala que els cels tendiran a estar ennuvolats i que s'esperen ruixats a les illes occidentals, sense descartar-les a les orientals.





Pel que fa a la cota de neu, informa que a la serralada Cantàbrica se situarà al voltant dels 1.200 o 1.400 metres; al Pirineu nevarà a partir de 1.400 metres; als sistemes Central i Ibèric i a les muntanyes del sud-est peninsular a 800 a 1.000 metres i a l'est de l'altiplà nord pot baixar ocasionalment fins als 800 o 900 metres.





Pel que fa a les temperatures, indica que tendiran a pujar a la meitat occidental peninsular i a baixar a l'oriental i les Balears i s'esperen pocs canvis a les Canàries. A zones de muntanya s'esperen gelades que es mantindran durant tot el dia a les zones més altes dels Pirineus, del sistema Central i, amb probabilitat de ser localment fortes, al sud del sistema Ibèric.





Finalment, l'AEMET informa que bufarà vent fort del nord-est al litoral de Galícia; del sud-est al litoral de Catalunya; del sud-oest a Balears i de l'oest o nord-oest a la resta de la Península. A les Canàries el vent tendirà a bufar de l'est.