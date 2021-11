El Tribunal de Comptes "pica el crostó" a Barcelona per l'abús de l' "emergència" en els contractes d'obres covid-19

Blocs de formigó col·locats durant la temporada de covid-19 a Barcelona /@EP





El Tribunal de Comptes veu injustificat que Barcelona tramités per la via d'emergència a causa de la covid-19 obres d'actuacions a l'espai públic i la mobilitat durant la pandèmia. Així ho recull un informe de l'ens al qual ha tingut accés Catalunyapress que analitza els contractes tramitats per aquesta via excepcional -i que no requereix concurs- pels dotze ajuntaments de l'Estat de ciutats amb més de 300.000 habitants, entre les quals hi ha Madrid, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Bilbao, Alacant, València, Palma, Las Palmas de Gran Canària i Còrdova.





Segons el document, el 14% dels contractes de Barcelona fiscalitzats presenten alguna incidència perquè la justificació per la tramitació d'emergència és "indeguda, inadequada o insuficient". Entre aquests contractes, n'hi ha cinc (els números 57, 58, 59, 60 i 61 de la imatge) que es van adjudicar per un import total d'1,9 milions d'euros en concepte d'actuacions a l'espai públic en el marc de la pandèmia.





Igualment, l'informe apunta que consten vuit contractes d'obres més tramitats per emergència relatius a actuacions de l'espai públic i mobilitat, per un import d'1,2 milions, IVA exclòs.







Contractes d'obra a l'espai públic tramitats per la via d'emergència per l'Ajuntament de Barcelona /@TC







El tribunal creu que en la documentació aportada no queda suficientment acreditada la relació de les obres contractades amb mesures necessàries per fer front a la situació sanitària ni tampoc que aquestes es limitessin a "allò estrictament indispensable" per atendre les noves necessitats derivades del coronavirus.





Per la seva banda, Barcelona va al·legar que les actuacions d'emergència tenien com a finalitat garantir la salut pública dels ciutadans i assegurar un desplaçament "eficaç, saludable i sostenible".









Part de l'avaluació del Tribunal de Comptes als tràmits realitzats per l'Ajuntament de Barcelona per via d'emergència/@TC







Tanmateix, l'òrgan fiscalitzador reitera que el foment dels desplaçaments a peu o en bicicleta no té connexió a curt termini amb l'emergència de la covid-19 i que la transició energètica i l'ús compartit de la mobilitat privada no tenen "cap relació" amb la protecció de les persones davant del virus.





UN IVA "SOSPITÓS" DEL 21%





A banda, l'informe també assenyala que en alguns contractes les factures inclouen un IVA del 21% tot i estar-ne exempts, segons el reial decret llei 15/2020. En concret, això afecta tres contractes del consistori relacionats amb l'adquisició de mascaretes i altres productes sanitaris. A més, en el mateix document s'han detectat concentracions d'adjudicataris.





En total, el 2020 l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents van tramitar 1.004 contractes per la via d'emergència per un import de 67.891.630 euros. La majoria d'aquests són per realitzar serveis (489) i subministraments (465) però també n'hi ha per a obres (40) o altres.





Bona part dels contractes fan referència, per exemple, a l'adquisició de mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants o material informàtic i altres elements de teletreball. En diversos casos es considera que amb una bona planificació s'haurien pogut tramitar els contractes per la via ordinària d'urgència, i no necessàriament recorrent a la via extraordinària d'emergència habilitada pel context de pandèmia.





Contractes de l'Ajuntament de Barcelona amb inici d'execució un cop transcorregut el termini d'un mes des de l'acord d'emergència /@TC





DOSSIER PER ALS FONS EUROPEUS





Una altra de les licitacions fa referència a un servei de la secretària tècnica per a la definició i elaboració del dossier de Barcelona per a la captació dels fons europeus, amb un cost de 88,939 euros, i que segons el tribunal "no té cap relació amb les necessitats immediates derivades de la situació sanitària causada per la covid-19 ni amb els supòsits de tramitació d'emergència".





"RES GREU"





El tinent d'alcalde de Cultura i regidor de Pressupostos de Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat en declaracions als mitjans aquest dimarts que l'informe del Tribunal de Comptes "no diu res d'especial gravetat" o que els preocupi.





"Vivim moments molt excepcionals en què crec que es va prendre la decisió encertada de flexibilitzar els sistemes de contractació", i ha subratllat l'important treball que fa el tribunal, tot i que Martí ha emmarcat aquest informe a l'excepcionalitat per la pandèmia.





