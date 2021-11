Amb la Llei Mordassa 40 sindicats policials ho tenen clar: "Si el policia no treballa segura no podrà protegir ningú"

Aquest dimecres 24 de novembre tindrà lloc una jornada de protestes policials contra la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, comunament coneguda com a 'Llei Mordassa'. En total, més de 40 organitzacions policials s'han unit a les convocatòries, tant de Guàrdia Civil com de Policia Nacional, Policia Local o cossos autonòmics com l'Ertzaintza o el cas de Catalunya, els Mossos d'Esquadra mitjançant el sindicat Mossos per la Constitució.





Des del sindicat SAPOL volen posar en antecedents la ciutadania, per això en declaracions a Catalunyapress han explicat que “aquesta llei es coneix com a Llei Mordassa perquè es va considerar que quan es va modificar la llei, aquesta limitava a la gent”. Però explica que “això no era cert, ja que tot el que es contemplava ja estava prèviament al codi penal”.







No obstant això, aquesta reforma sí que proposa noves mesures que, per als agents de policia, perjudicaran no només els Cossos de Seguretat sinó també els ciutadans. Per això aquest dimecres s'ha convocat una protesta davant de les delegacions i subdelegacions del Govern. D'altra banda, dissabte Jusapol ha cridat a manifestar-se a la Porta del Sol de Madrid.





PABLO PÉREZ (JUPOL): “LA LLEI DE PROTECCIÓ CIUTADANA AFECTA NEGATIVAMENT A TOTA LA CIUTADANIA I BENEFICIARÀ EL MANIFESTANT VIOLENT”





Furgó de la Policia Nacional





Pablo Pérez, portaveu de JUPOL, el sindicat majoritari al Consell de la Policia Nacional, ha explicat en declaracions a Catalunyapress que donen suport a aquestes protestes i estaran “on correspongui, a cadascuna de les delegacions del Govern central”. Creu que “tot el que sigui donar suport al 'no' a aquestes reformes és una cosa que cal fer”. I és que segons apunta, aquesta reforma de llei té "bastants punts importants que afecten no només la policia sinó també la ciutadania".





Per exemple, assenyala que “si no hi ha un comunicat de les concentracions entre cometes espontànies, perquè hi van diversos centenars de persones”, la Policia no pot “preparar un dispositiu a nivell de protecció per si es converteix en violenta”. Assegura que no tindrien “la capacitat de reaccionar per poder restablir l'ordre públic, cosa que suposaria un risc per a policies i evidentment per a la resta de ciutadans".





D'altra banda, Pablo Pérez ha volgut fer esment “al tema de la difusió, no de l'enregistrament, de les imatges de la Policia”. Asseguren que no tenen "cap problema" amb què se'ls enregistri, però que s'ha de fer "de principi a fi" perquè no surti, "com sempre", la imatge d'un dels seus "companys amb la defensa enlaire".





A més d'això, el portaveu de JUPOL ha explicat que aquesta reforma de llei té altres aspectes negatius, com pot ser que "les multes vagin segons el nivell adquisitiu”, cosa que des del sindicat consideren “incongruent”. Però encara més important, diuen, és el tema de la “presumpció de veracitat en un atestat”. Pérez pensa que és "una cosa força greu" el fet que "es vulgui posar la paraula d'un delinqüent al mateix nivell que la de l'autoritat". Cosa que, segons afegeix, “no té sentit” perquè sempre treballen “com a mínim en binomi”.





Per tant, des de JUPOL conclouen que “aquestes mesures beneficien el manifestant violent, a qui comet saquejos o destrossa mobiliari urbà”. I els enfada que això sigui així i que no s'hi hagi comptat en prendre aquestes decisions.





JORDI RODRÍGUEZ (SAPOL): "SI EL POLICIA NO TREBALLA DE FORMA SEGURA NO POT PROTEGIR EL CIUTADÀ”





Jordi Rodríguez, portaveu de SAPOL, en una captura d'un vídeo pujat pel sindicat.





Des de SAPOL, sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona, coincideixen en allò fins ara esmentat. Jordi Rodríguez, portaveu de SAPOL, ha explicat a Catalunyapress que "no hi pot haver cap policia que no secundi aquestes protestes".





Rodríguez afirma que la reforma de la Llei de Protecció Ciutadana "deix desprotegida la policia" i els treu "el poc suport" que tenien del Govern. El portaveu d'aquest sindicat opina que aquesta reforma "facilita" que se'ls assetgi "a nivell personal o familiar" i "busca la desprotecció en actuacions legítimes en àmbit policial".





Així, ha estat contundent: "Si el policia no pot treballar de manera segura és difícil que pugui protegir el ciutadà. Aquesta llei no té absolutament res de bo".





AGUSTÍ LEAL (JUCIL): "TOTS ELS PUNTS DE LA REFORMA SÓN NEGATIUS"





Cotxe de la Guàrdia Civil /@EP





Des del sindicat Jucil, l'Associació Professional de Guàrdia Civil, reforcen aquestes paraules. Així ho ha confirmat Agustín Leal, Secretari de Comunicació de Jucil a Catalunyapress: "Tots els punts de la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana són negatius", ha dit.







Per ell, aquesta llei "és un endarreriment" que beneficiarà els manifestants que violents, tal com avançaven des dels altres sindicats amb què aquest mitjà s'ha posat en contacte. Als que "agredeixen els agents i calen foc al mobiliari urbà o als furgons de la Policia amb ells a dins". En això ha insistit: "No em refereixo, per exemple, als treballadors que es manifesten pacíficament, sinó als violents".





Segons Agustín Leal, el Govern "ven seguretat a canvi de quotes de poder". Afirma que el Govern pot negociar amb tot el que vulgui, però "no es pot negociar amb la seguretat. Aquesta ha de quedar fora de la política".





Per tant, qualifica la reforma d'"irresponsabilitat" i assegura que patiran les conseqüències "primer els d'uniforme, que serà els que s'ataqui, però també la resta de ciutadans".