Els sindicats de policia "en peu de guerra" pel possible fre de les obres a la Prefectura de Via Laietana

Agents de la Policia Nacional /@EP





Diversos sindicats de la Policia Nacional han demanat explicacions al Govern central després d'assegurar aquest dimarts el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha pactat recolzar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 a canvi d'aturar les partides de les obres de millora a la comissaria a la Via Laietana de Barcelona, un lloc que els independentistes volen que es converteixi en un centre de memòria per les tortures durant el franquisme.





Els sindicats sospiten de l'anunci davant la pretensió dels grups independentistes que la policia abandoni un edifici que va ser tancat durant les protestes després de la sentència pel referèndum de l'1-O.





Tant el Ministeri de l'Interior com la Direcció General del cos han dit en ocasions reiterades en les últimes setmanes que no es plantegen la sortida. La Prefectura se situa en un edifici històric al centre de Barcelona i el projecte de reforma incloïa gairebé nou milions d'euros entre el 2022 i el 2025.





ACORDS "A COSTA" DE LA POLICIA



En declaracions a Europa Press, el portaveu de JUPOL, Pablo Pérez, considera que l'anunci de Rufián demostra que el Gobierno es plega en qualsevol acord polític "a costa" de la Policia. "Torna a demostrar que a aquest Govern li importa ben poc o gens la seva Policia Nacional", apunta.





El sindicat majoritari creu que els Pressupostos no poden tirar endavant "a costa d'unes reformes que són necessàries en aquesta comissaria", i per això denunciï que es pugui arribar a "cedir davant la pressió d'aquells grups que donen suport al Govern de coalició". Els sindicats asseguren que la informació de què disposen és que les obres estan en marxa, i per això el SUP demana explicacions per les declaracions de Rufián.





L'SPP, un sindicat amb representació a l'escala de comandaments de la Policia Nacional, insisteix en aquesta idea i lamenta que hi hagi "persones incapaces de superar que Espanya és un Estat democràtic i que Via Laietana allotja una Policia democràtica, que treballa per i per als ciutadans de Barcelona".





"Fa la impressió que el que es pretén és que la Policia Nacional desaparegui de Catalunya més que l'edifici en si. El següent serà l'edifici d'Hisenda o qualsevol altre relacionat amb l'Estat", comenta el portaveu de l'SPP, Adolfo Medina.





Des del sindicat CEP censuren també que el Gobierno permeti a ERC actuar com "el nou portaveu d'Interior" i centrar-se en un edifici que és una "obsessió que frega el malaltís". "En aquesta seu treballen companys plenament compromesos amb la legalitat i la Constitució, amb la defensa de drets i llibertats", recorda Víctor M. Vigil, crític amb l'Executiu per la seva "docilitat" i "per tornar a fer política amb la seguretat pública".





UNES OBRES JA INICIADES



Fonts del Ministeri de l'Interior consultades per Europa Press han mostrat la seva tranquil·litat per la finalització d' unes obres a Via Laietana relacionades amb el sistema de canalització per a la climatització de l'edifici. "L'obra s'ha iniciat i s'acabarà", han assenyalat.

En roda de premsa, Gabriel Rufián ha explicat, per part seva, que l'acord per recolzar els comptes públics inclou un pacte per suprimir els dos milions d'euros que s'havien reservat per emprendre aquestes reformes.





La intenció de l'Executiu era anar repetint anualment aquestes partides fins a destinar a aquesta comissaria més de 8 milions d'euros. Rufián ha indicat que aquestes futures inversions no s'aprovaran en virtut d'un acord que inclou esmenes transaccionals juntament amb Bildu per rebaixar l'edat de jubilació dels Mossos d'Esquadra i la Policia Foral de Navarra, equiparant-se al règim que s'aplica a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza al País Basc.





ERC VA DEMANAR LA SORTIDA I MARLASKA VA DIR NO



La comissaria de Via Laietana 43 és la seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya i ho va ser també durant el franquisme de la Brigada Polític Social. Per això els independentistes i les entitats memorialistes demanen que es transformi en un centre de record les persones que van ser torturades a les seves dependències.





Davant la insistència d'ERC, el 5 d'octubre passat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar al Senat que la Policia Nacional seguirà a la Prefectura de Via Laietana en entendre que "no hi ha millor resignificació a un lloc que va ser de tortura" durant el franquisme que la tasca diària que fan els agents, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra i la resta de forces de seguretat.





Dies després, el 26 d'octubre, el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, va reiterar al Congrés que Catalunya és una "prioritat" per a la institució en l'afany de "treballar per la convivència". En la seva intervenció va esmentar que la Policia compta ara amb 320 agents més en aquesta comunitat autònoma que el 2017 i que s'han iniciat les obres de rehabilitació a la Prefectura Superior a Via Laietana, cosa que "posa bé a les clares les prioritats del Govern central".





El 2019, Pardo va felicitar el Nadal utilitzant una fotografia que mostrava l'afecte de ciutadans que es van acostar a les instal·lacions després dels incidents protagonitzats per grups independentistes disconformes amb la sentència del Tribunal Superior que condemnava els líders del 'procés'.