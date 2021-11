A presó un lladre especialitzat en robar rellotges a persones grans

Rellotge /@EP







El jutge ha enviat a presó un home, de 44 anys i nacionalitat italiana, per diversos robatoris violents de rellotges a gent gran a l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra el van detenir divendres i li atribueixen quatre robatoris, un d'ells en gran de temptativa. La policia, però, no ha tancat la investigació i no descarta noves detencions.





El detingut actuava principalment a Empuriabrava i Roses i tenia com a objectiu les persones d'edat avançada. En tots els assalts, que es va produir del 21 de maig al 19 de novembre, se seguia el mateix 'modus operandi': Aturaven les víctimes pel carrer, els robaven el rellotge amb violència i fugien en moto.





El darrer robatori va tenir lloc el dia de la detenció en una benzinera de la urbanització Castelló Nou. Quan els agents hi van arribar, van comprovar que uns ciutadans tenien immobilitzat l'actual empresonat. Segons van explicar els testimonis, dos lladres van agredir amb violència un matrimoni gran i van sostreure'ls els rellotges que portaven però, finalment, només van aconseguir endur-se'n un. Davant la resistència de les víctimes, un dels lladres va fugir i l'altre va quedar retingut per unes persones que van ajudar la parella.





Davant les evidències, van detenir l'home i van comprovar que també havia participat en els altres tres robatoris. La investigació continua oberta i no es descarten futures detencions.

L'arrestat, amb antecedents, va ingressar a presó després de passar a disposició judicial.