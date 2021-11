Julián Muñoz fa 74 anys, com és la seva vida ara?

Julián Muñoz @ep





Quantíssimes vegades vam parlar de Julián Muñoz als mitjans de comunicació durant la seva relació amb Isabel Pantoja entre els anys 2003-2009, en què van ser els protagonistes de les pàgines de paper couché. Un amor que acabaria al fang per l'avarícia i l'ambició que tots dos van començar a tenir segons anaven escalant el poder.





Fa més d'un any que no sabem res de l'expolític. Julián Muñoz va ingressar a la presó per delictes de frau i prevaricació al 'Cas Malaya' i a l'agost del 2015 li concedeixen el tercer grau a causa del greu deteriorament de la seva salut, una decisió que va ser anul·lada per l'Audiència de Màlaga, en considerar que el polític mantenia intacta la seva capacitat de delinquir.





Va ser el 2016 quan Julián Muñoz abandonava la presó de manera definitiva i des de llavors, són poques les vegades que l'hem vist als mitjans de comunicació. L'última vegada l'any passat quan el nom d'Isabel Pantoja va tornar a sonar amb més força que mai pels tres programes de 'Cantora: l'herència enverinada'.





Avui, el que va ser alcalde de Marbella fa 74 anys i la seva vida ha canviat completament, podem dir que des que Isabel Pantoja hi aparegués, res no és igual que abans... Ho va deixar tot per ella i junts van cometre l'error que els acabaria esquitxant anys més tard.