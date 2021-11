Al Barça se li complica massa la continuïtat a Champions

El jugador del Barça ronald Araujo al partit contra el Benfica @EP





Al FC Barcelona se li ha complicat, i molt, la seva continuïtat a la Champions. Els pupils de Xavi van millorar davant el Benfica en la penúltima trobada de la fase de grups, però no va ser suficient per superar els portuguesos. Van acabar el partit amb un empat a zero al marcador, cosa que fa que els blaugrana hagin de guanyar el Bayern de Munic i el Benfica no guanyi el Dinamo de Kíev la propera jornada.





Els jugadors del Barça van saltar al terreny de joc amb ganes. Van pressionar i van generar perill. Xavi va decidir jugar amb tres centrals i dos laterals, pel que Araújo, Piqué i Lenglet defensaven i Demir i Jordi Alba, per les bandes, podien incorporar-se a l'atac. Gavi i Nico, malgrat la seva joventut, van demostrar el perquè també eren titulars.





Ho van intentar. Gavi amb una pilota que se'n va anar alta, Jordi Alba amb una pilota que va rebutjar el porter rival o Demir a pocs minuts del descans. Però no estaven encertats. La pressió, a més, va anar disminuint a mesura que avançaven els minuts i això va donar al Benfica la possibilitat d'espantar el Barça diverses vegades. També a l'inici de la segona meitat, on els portuguesos es van començar a sentir còmodes sobre la gespa del Camp Nou.





El Barça estava cansat i l'esforç no es veia recompensat. Dembélé va entrar al terreny de joc per aportar aire fresc. Els blaugranes es van animar i van tornar a intentar-ho. Però els seus intents i les seves ganes no van ser suficients per avançar-se al marcador i guanyar el partit.





Així doncs, l'empat els va deixar a la corda fluixa. Ara, per seguir a Champions, no només han de guanyar al Bayern de Munic, sinó que malgrat que aconseguissin aquesta més que complicada victòria, dependrien del que passés en el partit entre el Benfica i el Dinamo de Kíev.