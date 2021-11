Cambray demana per carta als directors de col·legis catalans que no canviïn el seu projecte lingüístic

Josep González-Cambray @ep





El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , ha demanat per carta als directors dels centres educatius catalans que no canviïn el seu projecte lingüístic docent: “Volem que seguiu treballant exactament com fins ara”.





Ho ha fet després que aquest dimarts el Tribunal Suprem (TS) reafirmés l'obligació d'un mínim del 25% d'ensenyament en castellà dins del sistema educatiu de Catalunya que va fixar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat.





A la missiva, Gonzàlez-Cambray agraeix la "dedicació" dels docents i insisteix que el model d'escola catalana és el de la llei catalana.