Els fisioterapeutes diuen prou i es planten davant de l'abús de les asseguradores

Fisioterapeutes @ep





El president del Col·legi de Fisioterapeutes d'Andalusia i vocal del Consell, Juan Manuel Nieblas , llança un contundent missatge davant de diversos ministres assistents a l'acte de lliurament dels XX Premis Autònom de l'Any organitzat per ATA





A Juan Manuel Nieblas se li va acabar la paciència. El president del Col·legi de Fisioterapeutes d'Andalusia va posar veu al que opinen la immensa majoria dels més de 65.000 fisioterapeutes col·legiats que hi ha a Espanya i va denunciar la injusta situació que es viu al sector amb la cada vegada més important influència de les asseguradores privades . Ho va fer en un fòrum públic, a l'acte de lliurament dels XX Premis Autònom de l'Any que atorga l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA).





El Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d'Espanya va rebre un d'aquells guardons en una gala que va reunir diversos ministres del Govern i els dirigents de les principals confederacions empresarials. Va pujar a l'estrada a recollir-lo Juan Manuel Nieblas, vocal del Consell, que va protagonitzar, sens dubte, un dels moments més aplaudits de l'acte.





El president del Col·legi de Fisioterapeutes d'Andalusia, amb una barreja de ràbia, indignació i ironia, va voler dedicar el reconeixement a les asseguradores privades , “aquelles sagaços intermediàries entre el pacient i el professional sanitari que, després d'una gran feina feta durant molts anys com a veritables formiguetes, han aconseguit quedar-se amb gairebé tot el mercat sanitari privat i ja es poden permetre el luxe de pagar-nos de mitjana cinc euros per pacient i dia”.





I, just després d'aquestes paraules, va sorprendre tothom amb un valent gest "que els agradaria fer a desenes de milers de físios i altres companys sanitaris cada dia i que no ho poden fer", i va trencar un bitllet de cinc euros davant de tot el auditori.





Després de l'ovació, Juan Manuel Nieblas va concloure la seva dedicativa combativa amb un missatge d'ànim i confiança als fisioterapeutes col·legiats. "No perdem la nostra vocació, sobretot ara que és quan més ens necessiten. Les companyies asseguradores privades tenen poder i diners, però nosaltres tenim a la nostra mà la salut de milions d'espanyols i tenim del nostre costat la veritat i la justícia. No serà ni fàcil ni ràpid, però us asseguro que vencerem”.





No és la primera vegada, encara que sí que ha estat la més contundent, en què els professionals de la fisioteràpia denuncien l'actuació d'unes companyies asseguradores privades que, cada cop amb més impunitat, imposen els seus honoraris, entre tota mena de condicions i restriccions, als professionals sanitaris. Una situació sens dubte injusta que posa en perill el desenvolupament professional de desenes de milers de fisioterapeutes i, el que és pitjor, el tractament eficaç dels pacients.