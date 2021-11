Barons del PSOE demanen a Sánchez que "sedueixi" els col·lectius "descontents" que protesten als carrers

Els barons del PSOE han avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que ha d'actuar de manera immediata per frenar les protestes que s'estan duent a terme per tot el país i per raons diferents. Així ho explica ECD, que assegura que han demanat al president que "faci alguna cosa", ja que consideren que té marge de negociació.





El president del Govern, Pedro Sánchez @EP





Des del Govern central, però, fan orelles sordes. Assenyalen que els espanyols són conscients de la situació que ha generat la pandèmia i que la recuperació s'està iniciant. Però això no s'aprecia als carrers, on es manifesten camioners, el sector del metall, pagesos, ramaders o policies, entre altres col·lectius.





Per aquesta raó, els presidents autonòmics estan preocupats i temen una reacció violenta dels protestants al carrer. Segons el mitjà esmentat, estan trucant al president Sánchez perquè actuï de manera immediata perquè "és imminent un esclat social" al qual cada vegada s'uneix més gent. Sánchez haurà de bregar, també, amb el sector lacti, el pesquer, el de l'automòbil etc.





La tornada a la normalitat sembla endarrerir-se, perquè malgrat l'alt índex de vacunació els contagis creixen i amb ells la pressió hospitalària. Es tornen a plantejar restriccions, com ara l'accés amb el passaport Covid-19 a l'hostaleria. L'economia se'n ressent sense haver-se recuperat i aquesta recuperació sembla, una altra vegada, cada dia més lluny.





Però els barons de Sánchez també temen, segons ECD, que la ciutadania en cansi de les protestes que s'estan produint als carrers, doncs és una cosa que se suma a la mala situació que travessen ja molts espanyols.





Per aquesta raó demanen al president que tracti de "seduir" tots els col·lectius descontents, ja que consideren que des del Govern tenen capacitat d'acció i marge de maniobra per negociar.