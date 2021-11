Es compleixen 30 anys de la mort de Freddie Mercury: així van ser les seves últimes hores al món

Freddie Mercury @ep





És el 30è aniversari del dia en què Freddie Mercury va morir després d'una llarga batalla contra la sida. L'estrella de Queen, que tenia 45 anys en aquell moment, es va amagar a casa seva, Garden Lodge, a Kensington, Londres, després d'haver estat diagnosticada el 1987.





El seu company Jim Hutton, que va morir de càncer de pulmó el 2010 amb només 60 anys, va documentar els darrers dies de Freddie, compartint el dolor i l'agonia que van anar acompanyats de moments d'amor i alegria. El mes anterior a la seva mort, la parella va viatjar de vacances a Suïssa. Però en tornar, Jim va tenir clar que la salut de Freddie s'estava deteriorant.





Un cop de tornada a Garden Lodge, el cantant se'n va anar al llit on dormia i mirava la televisió amb els seus amics de confiança, inclosos Jim i la seva exnòvia, Mary Austin. Tot i els informes que afirmen que l'habitació de Freddie es va convertir en un 'mini hospital', Jim va dir que l'únic signe de malaltia era un suport de degoteig al costat del llit en cas que l'estrella necessités una transfusió de sang.





Segons el relat de Jim a la seva autobiografia, Mercury and Me , Freddie va decidir deixar de prendre tots els medicaments, excepte els analgèsics, dues setmanes abans de la seva mort. A mesura que es debilitava, també va deixar de menjar aliments sòlids, consumint només fruites i sucs de fruites.





En presenciar com s'apagava l'estrella davant dels seus ulls, Jim va dir que hi havia un debat sobre treure l'anell de casaments que li havia donat a Freddie en cas que els seus dits s'inflessin després que ell se n'anés. Però Freddie va insistir a quedar-s'ho, i fins i tot va ser incinerat amb ell.





Va ser el dijous 21 de novembre quan Jim es va adonar que el seu temps amb Freddie estava arribant al final. Va ser l'última vegada que l'estrella malalta va aconseguir reunir la força per aparèixer a la finestra del seu dormitori i cridar-li "xuei!" a Jim mentre cuidava el jardí. Jim va escriure: "Sabia que el final estava molt a prop. Aquella nit el vaig cuidar especialment. Es va quedar adormit i jo em vaig ficar al llit al seu costat a la part superior del llit. Només havia de donar-me un cop de colze suau i estaria despert si volia qualsevol cosa ·.



Quan va clarejar, ja estava completament despert, mirant la televisió en silenci. Freddie encara estava adormit, arraulit al meu braç i agafant-me de la mà. "De tant en tant l'estrenyia suaument. 'M'estimes?' em va preguntar quan es va despertar. Més que mai volia escoltar com l'apreciava molt. 'Sí, t'estimo', el vaig xiuxiuejar i el vaig besar al front".





Al matí del 24 de novembre, Freddie es va despertar a les 6 am i va pronunciar les dues últimes paraules : "Pis, pis'. Després d'ajudar a l'estrella "terriblement feble" a anar al bany, Jim el va portar de tornada a la llit, però quan el va baixar, va escoltar un cruixit ensordidor: “Sonava com un dels ossos de Freddie trencant-se, cruixent com la branca d'un arbre. Va cridar de dolor i va entrar en una convulsió", relata Jim.





Quan Freddie es va quedar adormit, va arribar el metge i es va quedar amb ell tota la tarda i la nit.

Tan aviat com se'n va anar, Jim va anar a reunir-se amb Freddie, i li va dir que necessitava anar al bany. Sense saber com portar-ho després del que va passar durant el matí, Jim va anar a buscar ajuda.





Però quan va tornar, Freddie s'havia fet les seves necessitats a sobre. Mentre Jim canviava els llençols i posava roba neta al seu company, Freddie va fer el seu darrer moviment abans de morir.





Jim va recordar: "Mentre canviava Freddie, vaig sentir que intentava aixecar la cama esquerra per ajudar una mica. Va ser l'últim que va fer. Ho vaig mirar, sabent ell era mort". Devastat, Jim va prendre Freddie als seus braços i el va besar. Encara tenia els ulls oberts, però el dolor i el patiment havien desaparegut de la cara.





" Puc recordar l'expressió del seu rostre, i quan em vaig a dormir cada nit, encara hi és davant meu ", va continuar Jim. "Es veia radiant. En un minut era un nen amb una careta demacrada i trista i al següent era una imatge d'èxtasi. Tota la cara de Freddie va tornar a ser tot el que havia estat abans. Per fi es veia totalment en pau. veure'l així em va fer feliç en la meva tristesa. Vaig sentir una aclaparadora sensació d'alleujament. Sabia que ja no tenia dolor”.





Hi havia un rellotge de corda al costat del llit que Jim havia donat a Freddie, i el va aturar en el moment exacte de la seva mort. "Es llegia les set i dotze", va afegir. "No ho he tornat a encendre mai".