La investigació de la violació a Igualada "està avançant", encara que encara no hi ha detinguts

Joan Ignasi Elena @ep





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha assegurat aquest dimecres que la investigació sobre la violació a una menor a Igualada (Barcelona) "està avançant" encara que encara no hagi detinguts, i ha recordat que les agressions sexuals se salden amb l'arrest dels culpables en un 83% dels casos





"El que és important no és el que durin les investigacions, sinó que es resolguin i que es tingui el conjunt de proves i elements probatoris per garantir que qui ha comès una barbaritat d'aquestes característiques ho pagui", ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio.





A més, ha explicat que la Conselleria d'Interior posarà en marxa un procés per millorar l'atenció a víctimes de violència sexual , escoltant-les i prenent nota de quina va ser la seva experiència en denunciar: "Una segona victimització és dramàtica i no ens la podem permetre".





El conseller ha apostat per dedicar més mitjans i "per descomptat més acompanyament" a les víctimes, tant a través de la formació bàsica per a tots els agents del cos de Mossos d'Esquadra com mitjançant unitats especialitzades.





FOAM I COVID





Sobre l'acord amb els comuns per instal·lar càmeres als llançadors de foam dels Mossos d'Esquadra, ha afirmat que a la policia catalana hi ha un "alt consens" sobre aquesta mesura, perquè fomenta la transparència, i que s'obrirà una licitació per a comprar aquest equipament i incorporar-lo a tots els llançadors.





Després de l'extensió del passaport Covid a la restauració, els gimnasos i les residències --en espera de l'aval judicial--, ha demanat responsabilitat en el seu compliment i ha avisat que els Mossos el controlaran.





CATALÀ A L'ESCOLA





Sobre la sentència del Tribunal Suprem (TS) que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà, ha sostingut que la Generalitat mantindrà la mateixa política i que a "no s'haurà de canviar res a les escoles" catalanes.





També ha lamentat que alguns partits polítics hagin fet política a través de la llengua, i ha assegurat que la Conselleria d'Educació farà el que hagi de fer per garantir el rol del català a l'escola.