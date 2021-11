Benzema, condemnat per complicitat en un xantatge

El jugador del Reial Madrid, Karim Benzema @EP





Karim Benzema ha estat declarat culpable de complicitat en l'intent de xantatge a Mathieu Valbuena, un dels seus excompanys a la selecció, amb un vídeo sexual.





Així ho ha decidit el tribunal de Versalles, que l'ha condemnat a un any de presó condicional que complirà en cas de reincidència ia pagar una multa de 75.000 euros. D'altra banda, el tribunal va dictaminar que el jugador del Reial Madrid no era conscient del caràcter criminal del seu comportament, i per això no serà empresonat.





Segons el Tribunal de Versalles, Benzema va intervenir de manera "deliberada" en la conversa amb Valbuena perquè entrés en contacte amb els xantatgistes. Pretenia que el llavors futbolista del Lió pagués per impedir que el vídeo es difongués.





El madridista va intervenir l'any 2015 en aquest cas a petició d'un amic de tota la vida, que al seu torn havia estat contactat pels presumptes xantatgistes, que tenien en poder seu un vídeo de contingut sexual de l'exfutbolista del Lió.





Ara, Benzema ha estat culpable de complicitat en l'intent de xantatge, però el seu advocat apel·larà. "Va quedar clar per part del Tribunal que Karim Benzema no estava al corrent de les maniobres preliminars (...) Estem força atònits per la sentència del Tribunal de Versalles. L'apel·lació és necessària perquè Karim Benzema no té res a veure amb això. Es retreu a si mateix el que va passar. Serà exonerat després de l'apel·lació", van explicar els seus advocats.





La defensa del davanter del Reial Madrid va insistir que l'actuació del jugador va ser exclusivament per ajudar Valbuena, però el testimoni de la víctima va intentar implicar el seu excompany de selecció.