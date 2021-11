La socialdemòcrata Magdalena Andersson, nova primera ministra de Suècia

Magdalena Andersson @ep





El Parlament de Suècia ha avalat aquest dimecres la líder del Partit Socialdemòcrata suec, Magdalena Andersson , com a nova primera ministra, un càrrec que no havia ocupat fins ara cap dona al país nòrdic. Andersson encapçalava fins ara el Ministeri de Finances, però el seu nom ja sonava com a favorit quan el primer ministre sortint, Steffan Lofven, va anunciar a l'agost que s'apartaria de la primera línia política perquè el seu partit pogués preparar-se per a les eleccions del setembre del 2022.





Andersson ja havia aconseguit succeir Lofven al capdavant dels socialdemòcrates aquest mateix mes i, després d'alguns dubtes sobre els suports que podria aconseguir al Parlament, la seva candidatura ha tirat endavant per un marge estret. Emocionada, ha rebut els aplaudiments de la Cambra.





La nova primera ministra, que es reunirà divendres amb el rei, té aquesta tarda el seu primer gran repte amb la votació dels propers pressupostos, ja que el 'no' del Partit de Centre deixa la coalició governant a priori sense els vots necessaris per tirar endavant els comptes públics. En canvi, podria tirar endavant un altre projecte pressupostari presentat per l'oposició conservadora, que Andersson estaria obligada a aplicar-hi.