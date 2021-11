Un pres arranca un dit d'una mossegada a un funcionari de Quatre Camins

Quatre Camins @ep







La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que un intern arrenca la falange d'un dit d'una mossegada a un funcionari al Centre Penitenciari de Quatre Camins (Barcelona).





Passava ahir a la tarda, al DERT (Departament Especial de Règim Tancat), quan dos funcionaris traslladaven de cella a l'intern, classificat en primer grau (règim d'aïllament) per ser considerat molt perillós. Aquest es va regirar i li va mossegar la mà, amb el guant de protecció posat. Tot i portar el guant anticort, l'atac ha estat tan agressiu que el funcionari ha perdut part de la falange del dit polze de la mà esquerra. Dos funcionaris més han patit lesions lleus durant la intervenció.





Un nou episodi d'agressió a funcionaris a les presons catalanes que deixa clar que alguna cosa està passant i que alguna cosa no funciona en el model penitenciari català.





Des de CSIF denuncien que "una vegada més, aquesta i totes les agressions s'haurien pogut evitar si els responsables del centre haguessin pres les mesures de seguretat oportunes per frenar les mostres contínues de violència d'aquest intern i d'altres".





Al mes d'octubre, el mateix intern va arrencar l'orella a un altre intern durant una baralla. En aquestes dues setmanes que precedeixen aquest incident, l'intern acumula una sèrie de parts per amenaces a funcionàries, escopinyades i insults masclistes cap a elles però els Serveis Penitenciaris no han fet res, cap protocol ni seguiment.





Davant d'aquests fets ni el cap d'Unitat Especialitzada del DERT, que curiosament havia autoritzat un canvi de cella a un bloc menys regimental avui al matí, ni l'equip directiu, han estat capaços d'establir unes directrius clares per salvaguardar la integritat dels funcionaris/ es dels quals són responsables. “Tot en aquest centre és per i pels drets dels interns. Els funcionaris, la seguretat, la salut i els drets estan de més. El que ha passat avui és un sense raó, és el fruit de la incompetència manifesta d'un grup de persones que han perdut el nord, el tarannà i la capacitat de dirigir un centre penitenciari”.





CSIF carrega contra la direcció del centre que no va facilitar una ambulància al funcionari agredit i que va haver de ser traslladat a l'hospital per un company. “Cal tenir poca vergonya per no facilitar una ambulància medicalitzada al funcionari, per tractar la més que probable amputació de part del dit. Ha hagut de ser un altre funcionari el que portés, amb el seu propi vehicle, el funcionari agredit a l'hospital amb la part del dit amputada en un pot.





Hi ha un protocol dʻagressions que han obviat en tot moment. El protocol era clar, conduir el funcionari custodiat per les forces de l'ordre amb la màxima celeritat possible. No ha estat així, volem remarcar que aquesta negligència per part de l‟equip directiu hauria de tenir conseqüències penals”.





CSIF exigeix el cessament immediat de tot l'equip directiu del Centre Penitenciari de Quatre Camins i exigeix a la consellera, Secretària de Mesures Penals i al director general que facin un pas endavant i deixin sense efecte, de manera immediata, la circular 2/2021 . CSIF anuncia que arribarà fins a les últimes conseqüències per defensar els drets dels treballadors/es penitenciaris/es.