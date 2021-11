Els ramaders del sector lacti es concentraran aquest dijous davant de Lactalis davant la ruïna de les granges

Dos ramaders amb les seves vaques, durant una tractorada convocada per Agromuralla a Lugo per exigir millor preu de la llet, a 4 de novembre de 2021, a Lugo, Galícia (Espanya). La tractorada en què han participat 1.000 persones i 22 tractors, ha estat - Carlos Castro - Europa Press





Els ramaders del sector lacti es concentraran aquest dijous a les portes de la seu de la multinacional francesa Lactalis per reclamar responsabilitat davant la ruïna de les granges de llet, segons ha informat Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders.





" Les granges de llet espanyoles estan accelerant la seva desaparició. El tancament continuat de granges any rere any, es veu agreujat ara per un desorbitat increment de costos de producció de la llet ", ha assenyalat l'organització.





Davant d'aquestes "fortes" pujades dels costos de producció, segons Unió d'Unions, el preu que percep el ramader per la llet amb prou feines puja tímidament, per la qual cosa la pujada del cost de producció l'assumeix el ramader a costa d'una rendibilitat a les granges que ja abans d aquesta crisi era molt precària.





Per a l'organització agrària, el principal problema del sector és la guerra de preus de la distribució i la indústria, que busquen augmentar la quota del mercat lacti de forma "irresponsable" i sense considerar-ne les conseqüències: el tancament de granges familiars per una feina diària "no justament pagat", afavorir les macrogranges i posar en perill el teixit productiu del medi rural.





Per això, Unió d'Unions reclama responsabilitats a la multinacional francesa Lactalis en ser la indústria làctia més gran a Espanya i que corregeixi "la mala 'praxi' que porta a pagar els ramaders per sota del preu de cost, si és que realment l'empresa vol ser socialment responsable”.