El TSJC confirma 3,5 anys de presó per a un manifestant del primer aniversari de l'1-O per colpejar mossos

TSJC @EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna a tres anys i mig de presó a l'activista Adrián Sas per colpejar i lesionar dos mossos durant la manifestació pel primer aniversari de l'1-O, el 2018.





La sentència el recurs de la defensa i ratifica la condemna que ja li va imposar l'Audiència de Barcelona fa just un any, el 24 de novembre del 2020.





El tribunal confirma els fets que la primera sentència ja va considerar provats: durant una manifestació al parc de la Ciutadella, Sas va fer servir el pal d'una bandera per colpejar un mosso "a la barbeta, quan aquest va anar a evitar que es desmuntessin les tanques "que protegien al Parlament.





Després, el mateix policia va caure a terra i el manifestant "li va colpejar la mà dreta", i més tard va fer servir el mateix pal de bandera per colpejar un altre agent al casc.





A la mateixa sentència que ara ratifica el TSJC, l'Audiència de Barcelona va absoldre Sas d'un delicte de desordres i li va imposar indemnitzar els dos policies, amb 1.500 i 370 euros.





El grup de suport a Sas i la seva defensa, que exerceix el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària, ha retret en un comunicat que la Generalitat, en representació dels agents, es personara com a acusació particular a la causa: "La mateixa Generalitat que abans del judici havia promès que retirarien part de l'acusació".





" És per culpa de l'agreujant que va presentar la Generalitat que la condemna supera els dos anys i per tant implica l'entrada a la presó del nostre company ", i han convocat manifestacions de rebuig a la sentència aquest dimecres a diversos municipis i dissabte a Vilafranca del Penedès (Barcelona), on és Sas.