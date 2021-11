Demanen col·laboració ciutadana per trobar tres nens presumptament segrestats per la seva mare

La policia ha fet una crida per trobar 3 nens desapareguts a Aranjuez després, presumptament, de ser segrestats per la seva mare. Els nens, de 5, 7 i 9 anys, estaven amb la seva mare en un permís d'aquesta, ja que va perdre la custòdia el 2016. Pel que sembla, va ser llavors quan se'ls va emportar i, encara que la policia ha registrat els habitatges de diversos dels seus familiars, encara no ha trobat amb ells.









Els pares dels menors es van separar fa uns cinc anys i tots dos van perdre la custòdia. Podien veure els seus fills en permisos, però recentment el pare va recuperar la custòdia parcial i es podia quedar amb ells alguns caps de setmana. Segons relata, creu que la mare no ha pogut suportar que hagi recuperat aquest dret i ella, que té antecedents penals, no.







COM SÓN ELS NENS?





Per això pensa que se'ls ha endut i la busquen a tres ciutats: Madrid, Toledo i Còrdova. La Policia demana col·laboració ciutadana per trobar-los.





El nen major, de 9 anys, mesura 140 centímetres, pesa 36 quilos, és castany i d'ulls marrons. El mitjà, també castany i amb els ulls del mateix color, fa 130 centímetres i pesa 30 quilos. El petit fa 1 metre, pesa 18 quilos i té ulls i cabells com els seus germans.





Dos dels nens necessiten medicació, un perquè és hiperactiu i un altre perquè s'ha sotmès recentment a una operació. El pare i l'avi, preocupats per la situació, demanen a la mare, Nieves, que torni els nens a la Residència Infantil Mare Teresa d'Aranjuez. A més, demanen als ciutadans que, si veuen Nieves o els nens, que es pensa que se'n van anar amb tren, truquin al 918929400.