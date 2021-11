Un home està "molt crític" després de rebre un tret al clatell dins d'un cotxe

En estat molt crític un home després de rebre un tret al clatell dins d'un cotxe a Getafe - @emergències Madrid







Aquest dimarts a la nit, un home de 42 anys va ser trobat en estat molt greu i inconscient després de rebre un tret al cap a l'interior d'un cotxe a Getafe. Aquest dimecres al matí seguia hospitalitzat en estat molt crític, ha informat a Europa Press una portaveu de l'Hospital 12 d'octubre.





Els serveis d'emergències van rebre aquest dimarts cap a les 21.00 hores l'avís per part d'una persona que transitava per la zona on estava estacionat el vehicle al qual es va acostar en veure una persona al seu interior, va indicar un portaveu d'Emergències Comunitat de Madrid 112.





El cotxe estava en un aparcament exterior al carrer Rosa de Luxemburg, al costat del Coliseum Alfonso Pérez. Fins al lloc es van dirigir els efectius sanitaris del Summa, que van comprovar que l'home es trobava en estat inconscient i que presentava una ferida al cap per arma de foc.





Després de ser estabilitzat, va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital Doce de Octubre, on ha estat ingressat. Per la seva banda, el Grup Vi d'Homicidis de la Policia Nacional s'encarrega de la investigació del succés i analitza el cotxe en qüestió, un Mercedes Benz, Classe A, que estava estacionat i amb el motor encès a l'aparcament, a l'aire lliure , proper a l'estadi de futbol.





Les primeres indagacions indiquen que l'autor del tret estava dins del cotxe, al seient del darrere, ja que la bala li ha entrat a l'home pel clatell, per la qual cosa és difícil que sobrevisqui. El ferit és un marroquí nascut el 1979 que podria haver estat víctima d'una venjança, segons han indicat a Europa Press fonts policials.