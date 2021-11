Moren en una setmana tres membres no vacunats d'una família per Covid-19

Vacuna Covid-19 @ep





Els residents d'un poble de França són a xoc. Una família de Vosges , que havia pres la decisió de no vacunar-se contra el Covid-19 , es va veure delmada a l'espai d'una setmana al novembre, informa Vosges Matin dilluns.





L'avi de 89 anys, exregidor municipal, així com la seva dona de 82 anys i el seu fill de 48 anys van ser assassinats pel virus a Courcelles-sous-Châtenois , al sud, a l'oest de Nancy. La seva nora està demanant a tots els francesos que es vacunin.





“Avui vull enviar un missatge a tots els no vacunats, i especialment a les persones fràgils com les que tenen una malaltia crònica: s'han de vacunar. Ja tenen problemes de salut, així que si no es posen la vacuna, només passaran coses pitjors", va dir Ouafa Py a LCI.





El fill, que patia una malaltia respiratòria que li impedia treballar, havia estat vivint sota el sostre dels pares des d'una ruptura matrimonial. Si bé no sabia que tenia Covid-19, va morir al llit el 14 de novembre. Va ser un membre de la seva família que el va venir a visitar qui el va descobrir. Aquesta persona també va notar que la seva mare no estava bé. Va ser traslladada a l'hospital on va morir 24 hores després, el 15 de novembre. El pare, alhora hospitalitzat, va morir 5 dies després.





Segons la nostra informació, la família no estava “fonamentalment en contra de la vacunació, però no va veure la utilitat ”. Un dels sogres va reconèixer que a la família es prenien el tema de les rialles, comparant el virus amb una "gripita".