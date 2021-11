Mor la dona més vella del món als 124 anys

La dona més vella del món - @Captura del vídeo de Metro.





Aquest dimarts va morir la que es creu que era la dona més vella del món: tenia 124 anys, vivia a les Filipines i era l'única persona nascuda al segle XIX que seguia amb vida. En concret, va néixer l'11 de setembre del 1897.





Francisca Susano, més coneguda com a Lola, ha mort aquesta setmana a casa seva, a Kabankalan. Les causes de la mort encara no han transcendit. El que sí que se sap és que no presentava símptomes del Covid-19. Així ho va dir l'oficial d'informació pública de la ciutat, Jake Carlyne Gonzales, que va explicar als mitjans de comunicació que han de determinar de què ha mort.





Fins al setembre, Guiness World Records estava investigant per constatar la seva edat, per donar-li el rècord de persona viva més vella del món. Així, la dona se sumava a una llista llarga d'aspirants. Actualment, el rècord pertany a la francesa Jeanne Calment, que va morir el 1997 als 122 anys.