Els Pantoja donaven menjar caducat a Isa P. quan estava embarassada, segons Dulce

La guerra al si de la família Pantoja no ha fet més que començar. Després de la guerra de Kiko Rivera amb la seva mare, ara li ha tocat el torn a la seva germana, Isa P .





El Dj. va filtrar la setmana passada un àudio de la seva germana on li demanava, mentre plorava, que l'anés a buscar per estar vivint un fort conflicte amb el seu xicot, Asraf . Aquesta filtració ha molestat molt Isa, que ha anunciat que emprendrà accions legals contra el seu germà si no es disculpa públicament.





Tot i això, la bomba l'ha deixat anar Dulce en una entrevista a 'El Programa d'Ana Rosa'. L'extrabaixadora de Cantora ha llançat unes dures declaracions contra tot el clan Pantoja, assegurant que Isa P. va passar l'embaràs en molt males condicions. Segons relata Dulce, la filla petita d'Isabel Pantoja va passar l'embaràs tancada a l'habitació.





Entre altres situacions surrealistes, Dulce ha relatat que Isa es veia obligada a menjar aliments caducats durant el seu embaràs perquè la família no li donava cap altre menjar. Incidint que mai han estimat Isa P., Dulce ha explicat que la família es va negar a portar Isa a l'hospital quan va patir un avortament espontani, posant de debò la seva vida i la del seu fill.





Isa P. s'ha mostrat molt molesta davant les declaracions de Dulce, assegurant que les paraules de l'exnenera de Cantora faran mal a la seva mare i complicaran la seva relació amb ella, que actualment és "bona", assegura.