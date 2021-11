Ghana està a punt d'aprovar una llei homòfoba i es necessita ajuda per aturar-la

Nana Akufo-Addo, el president de Ghana @ep







El Parlament de Ghana ha iniciat aquest dijous les seves vistes per estudiar un projecte de llei que prohibiria defensar els drets de la comunitat LGBTI al país, on ja està il·legalitzada l' homosexualitat .





El Comitè per a Assumptes Constitucionals, Legals i Parlamentaris ha iniciat els procediments sobre la Llei sobre Valors de Família i Sexualitat Humana Adequats amb la recepció de 14 documents, segons l'emissora ghanesa Joy FM.





L'esborrany, si és aprovat en la seva forma actual, mantindrà la prohibició de l'homosexualitat i criminalitzarà les activitats relacionades , inclosos els esforços en defensa dels drets de les persones LGBTI i les mostreges d'afecte en públic entre persones del mateix sexe.





El text, en un país on les relacions sexuals es castiguen fins a tres anys de presó, busca augmentar les penes de presó fins als deu anys, instaurar teràpies de conversió, imposar multes a aquelles persones del mateix sexe que donin mostres d'afecte en públic, a qui es travesteixen i prohibir la distribució de contingut que suposadament fomenti aquestes conductes.





Justin Welby, arquebisbe de Canterbury i màxim líder espiritual anglicà, va criticar a finals d'octubre el suport que l'Església anglicana de Ghana ha brindat al nou i restrictiu projecte de llei anti i va recordar que la seva missió és mostrar a través d'actes i paraules el amor incondicional de Déu a cada ésser humà".





Fins ara, hi ha 69 països amb legislacions que penalitzen les relacions homosexuals, gairebé la meitat a l'Àfrica, encara que molts han començat a treballar en noves lleis per acabar amb aquesta repressió. És el cas d'Angola, on des de febrer no es castiga les relacions entre persones del mateix sexe i es prohibeix la discriminació per motius d'orientació sexual.





Resum de la nova llei que planteja Ghana:





- Fins a 5 anys de presó per ser LGBTI.





- Fins a 10 anys de presó per a qualsevol persona que participi en activitats que donin suport a les persones LGBTI.





- 'Curar' l'homosexualitat amb teràpies de conversió.





- Que les persones trans no puguin accedir a tractaments mèdics, amenaçant els/les metges que participin fins a amb 5 anys de presó.





- Operar nens/es intersexuals amb intervencions quirúrgiques invasives.





Intentant evitar que s'aprovi aquesta llei salvatge, Amnistia Internacional està recollint firmes per pressionar el Govern ghanès.





Si voleu participar podeu entrar en aquest enllaç i deixar la vostra signatura .