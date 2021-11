Es busquen persones resistents a la covid-19: poden ser la clau per desenvolupar un tractament preventiu

Un grup d'investigadors ha anunciat, a través de la revista Nature, que estan buscant persones resistents a la covid-19 perquè poden tenir informació "molt valuosa" per poder prevenir-lo.





Un sanitari realitza una prova PCR /@EP





QUÈ ÉS UNA PERSONA RESISTENT A LA COVID-19?





Una persona resistent a la covid-19 és algú que, malgrat haver estat contacte directe d'un o més contagiats, no ha contret el virus. Persones que han cuidat d'altres que estaven malaltes, matrimonis que han fet vida normal durant dies mentre un tenia el virus, metges que s'han exposat, però que no s'han arribat a contagiar.





Els experts han reclutat fins ara més de 500 persones per sotmetre-les a anàlisi i comprovar si tenen la resistència genètica que sospiten que tenen. Pensen que són persones que compten amb mecanismes als gens que no permeten la infecció.





Perquè s'entengui amb un exemple senzill. Un ordinador ha de tenir una entrada USB per poder posar un pen-drive. Aquesta entrada d'USB seria el gen habitual de la gent i el pendrive podríem comparar-lo amb el virus. Però si intentem encaixar el pendrive al port destinat als auriculars, no hi entra. Doncs aquest port destinat als auriculars seria el gen de les persones resistents a la covid-19. Els seus gens tindrien una forma diferent de la resta de persones que impossibilitarien l'entrada del virus.





CANDIDAT IDEAL PER A L'ESTUDI





Estudiar a personar resistents a la covid-19 permetrà desenvolupar tractaments que evitin la infecció.





Un cop dit això, els experts assenyalen que el candidat ideal per participar a l'estudi és aquell que s'ha exposat en repetides ocasions al virus però mai no l'ha contret. Per demostrar-ho, ha de tenir proves PCR negatives d'aquests moments i fer-se anàlisis que indiquin que no ha desenvolupat anticossos.





Insisteixen que això és una cosa important. És cert que hi ha persones asimptomàtiques, però busquen persones resistents. No volen estudiar aquells que no desenvolupen símptomes malgrat contreure el virus sinó aquells que no es contagien encara que hagin estat en contacte estret amb infectats. Persones el cos de les quals no permet l'accés del virus, que no el replica i no el propaga.





A les persones reclutades fins ara ja han començat a fer-les anàlisis d'ADN per trobar diferències amb la de persones que sí que s'han contagiat. Amb això, pretenen desenvolupar una teràpia que eviti la infecció del SARS-Cov-2.





DIFERÈNCIES EN ELS PROCESSOS D'INFECCIÓ





A finals de 2019 vam començar a conèixer aquest virus que ha causat la mort de 5 milions de persones al món en menys de dos anys. Des d'aleshores, són molts els estudis que s'han realitzat per conèixer-lo millor i s'han pogut detectar diferents processos d'infecció així com dades que suggereixen qui són més propensos a desenvolupar la malaltia greu.





Així, tenim les persones asimptomàtiques, les que cursen la infecció amb símptomes lleus o moderats, els qui la passen amb símptomes greus i els que no poden vèncer el virus i moren.





Sabem també que l'edat avançada és un factor de risc. També ho són la diabetis, l'obesitat, la hipertensió o la demència. Els pacients oncològics també tens més risc de complicacions i els trasplantats. O els que tenen determinats gens.





No obstant, poc se sap sobre aquestes persones resistents a la covid-19, per això els experts volen començar a estudiar-ho. Perquè, a més, el que sí que coneixen és que hi ha persones resistents a altres virus com la malària o el VIH. Així que tenen clar que amb la covid-19 està passant el mateix.