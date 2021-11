Gairebé una de cada tres dones ha patit abusos al llarg de la vida

Gairebé 1 de cada 3 dones ha patit abusos al llarg de la seva vida, una dada que resumeix perfectament quina és la situació de la dona a la nostra societat. En temps de crisi les xifres augmenten, com es va veure durant la pandèmia de COVID-19 i les crisis humanitàries recents, conflictes i desastres climàtics. Un nou informe d'ONU Dones, basat en dades de 13 països des de la pandèmia, recull que 2 de cada 3 dones van patir alguna forma de violència o coneixien alguna dona que la patia. Per desgràcia, només 1 de cada 10 va dir que recorreria a la policia per buscar ajuda. Alhora, es va arribar a la conclusió que aquestes dones tenen més probabilitats d'enfrontar-se a situacions de pobresa i escassetat d'aliments.





Si bé la violència de gènere és generalitzada, aquesta es pot i ha de prevenir. Aturar aquesta violència comença per creure en les supervivents, adoptant enfocaments integrals i inclusius que aborden les causes fonamentals, transformin les normes socials perjudicials i apoderin les dones i les nenes. Amb serveis essencials als sectors policial, judicial, sanitari i social, i amb prou finançament per a la lluita pels drets de les dones, podem posar fi a la violència de gènere.





Per tal de sensibilitzar sobre aquesta rellevant xacra, aquest any l'ONU promou el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona amb el lema “Pinta el món de taronja: Posem fi a la violència contra les dones JA!”. I és que per a les Nacions Unides, com cada any, el taronja és el color estrella de les campanyes per representar un futur més brillant i lliure de violència contra dones i nenes. T'animes a formar part del moviment taronja?





Uneix-te als nostres 16 dies d'activisme





Com en anys anteriors, aquest dia internacional marca el començament d'una campanya per part de les Nacions Unides anomenada Campanya Uneix-te, la qual planteja 16 dies d'activisme (25 nov-10 des) que conclouen coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans .





Aquesta iniciativa, liderada pel Secretari General de les Nacions Unides i l'agència ONU Dones des del 2008, té com a finalitat prevenir i eliminar la violència contra les dones i les nenes a tot el món, demanant una acció global per augmentar la consciència, impulsar la promoció i crear oportunitats per al debat sobre reptes i solucions.





Entre les múltiples iniciatives, l'ONU organitza un acte oficial el 24 de novembre (10.00-11.30am ET) que pots seguir en línia a través del web ONU Dones, i al qual pots inscriure't prèviament per rebre notificacions. La campanya també inclou el llançament d'un nou informe amb dades actualitzades sobre la violència de gènere, així com multitud d'iniciatives digitals en què podeu participar.





Per què hem d'eliminar la violència contra la dona





La violència contra dones i nenes és una de les violacions dels drets humans més esteses, persistents i devastadores del món actual sobre les quals amb prou feines s'informa a causa de la impunitat de què gaudeixen els perpetradors, i el silenci, l'estigmatització i la vergonya que pateixen les víctimes.





En forma general, la violència es manifesta de manera física, sexual i psicològica i inclou: violència per un company sentimental (violència física, maltractament psicològic, violació conjugal, femicidi); violència sexual i assetjament (violació, actes sexuals forçats, insinuacions sexuals no desitjades, abús sexual infantil, matrimoni forçat, aguait, assetjament de carrer, assetjament cibernètic); tracta d'éssers humans (esclavatge, explotació sexual); mutilació genital, i matrimoni infantil.





Per a més clarificació, la Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona emesa per l'Assemblea General de l'ONU el 1993, defineix la violència contra la dona com a "tot acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la vida privada".





Els efectes psicològics adversos de la violència contra les dones i les nenes, igual que les conseqüències negatives per a la seva salut sexual i reproductiva, afecten les dones en tota etapa de les seves vides. Per exemple, els primers desavantatges en matèria d'educació no només constitueixen l'obstacle principal per assolir l'escolarització universal i fa complir el dret a l'educació de les nenes, després també li restringeix l'accés a l'educació superior a la dona i en limita les oportunitats de feina.





Tot i que totes les dones, a tot arreu del món, poden patir violència de gènere, algunes dones i nenes són particularment vulnerables, exemple són les nenes i les dones més grans, les dones que s'identifiquen com a lesbianes, bisexuals, transgènere o intersex, les migrants i refugiades, les de pobles indígenes o minories ètniques, o dones i nenes que viuen amb el VIH i discapacitats, i aquelles en crisis humanitàries.









La violència contra la dona continua sent un obstacle per assolir igualtat, desenvolupament, pau, igual que el respecte dels drets humans de dones i nenes. I encara més, la promesa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de no deixar que ningú es quedi enrere, no es podrà complir sense primer posar fi a la violència contra dones i nenes.