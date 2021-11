Podem exigeix a Marlaska a acabar amb la "violència policial" a Cadis: "Prou repressió"

Martina Velarde @ep





La líder de Podem a Andalusia i diputada per Còrdova, Martina Velarde , ha exigit aquest dimecres al Congrés al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska , que cessi a Cadis la "violència policial" i la "pressió" contra els treballadors del metall que estan "lluitant pel pa dels seus fills" en les protestes que s'estan succeint a la província.





"Prou repressió. La vaga és un dret ", ha proclamat la parlamentària des de la tribuna de l'hemicicle, aprofitant el seu torn d'intervenció en el debat sobre la secció del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica dels Pressupostos Generals del Estat (PGE) per al 2022.





Velarde ha acudit al Saló de Plens vestida precisament amb una samarreta de suport als manifestants, i ha començat la seva intervenció explicant que Cadis és la terra on va néixer i va créixer, i de la qual es va haver "de marxar, com molts altres, perquè van vendre i van desmantellar el seu futur” dient que els “reconvertirien”.





Després de reivindicar que el poble de Cadis "fa dècades tirant endavant la indústria aeronàutica, les drassanes i l'automoció", ha denunciat que els "atacs amb pilotes de goma" que s'estan produint en les protestes "recorden més el passat més negre", i no a un país "modern i democràtic".





NO HI HA PILOTES SUFICIENTS





"Li anticipo la ministre de l'Interior que no hi ha prou pilotes de goma, ni repressió suficient que freni Cadis en la defensa d'un conveni just per als treballadors. Que treguin la violència dels nostres carrers, no són delinqüents, són treballadors lluitant pel pa dels seus fills", ha reclamat la diputada 'estada'.





Per part seva, el també diputat d'Unides Podemos Juan Antonio Delgado ha assenyalat, en declaracions a La Sexta recollides per Europa Press, que les paraules del delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández Peñalver, al·ludint que aquest vehicle no se l'ha de denominar tanqueta és un intent de justificar l'"error" de Marlaska i ha insistit que l'espai confederal ja ha demanat retirar-lo al ministre, com ahir va destacar en públic la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.





Respecte a les crítiques que també ha abocat líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la tanqueta, Delgado ha qualificat que es tracta simplement de "postureig" i "màrqueting", en voler mostrar una imatge de suport a les classes populars que "a la hora de la veritat" és "fals".