El consumidor té dret a la devolució íntegra de la reserva en cas de cancel·lació

De cara als dies de festes que s'aproximen com el pont de desembre o el Nadal i davant el repunt de casos a Europa , l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda els viatgers que tenen dret a la devolució íntegra de la reserva en cas de patir una cancel·lació per part de l'aerolínia.





A més, en cas de cancel·lació d'un vol pel consumidor, segons les mesures excepcionals que va aprovar el Govern, els consumidors tenen dret a rebre el preu del bitllet, llevat de despeses incorregudes degudament desglossades i facilitades al consumidor. Si la companyia ofereix un abonament, l'OCU aclareix que la seva acceptació és totalment voluntària per part del consumidor.





D'altra banda, si hi ha cancel·lació d'un viatge combinat, l'agència de viatges podrà lliurar al consumidor, amb una acceptació prèvia per part d'aquest, un bo per ser utilitzat en el termini d'un any, per una quantia igual al reemborsament que hagi correspost.





Transcorregut el període de validesa del bo sense haver estat utilitzat, el consumidor podrà sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat que s'haurà d'abonar, com a molt tard, en 14 dies.





Per tot això, OCU fa una crida a les companyies aèries i agències de viatges perquè flexibilitzin la seva política de devolució i hi accedeixin , no només per compliment d'una mesura governamental sinó també per cancel·lació voluntària del viatger, que per prudència o per por, decideix anul·lar el viatge.





L'Organització de Consumidors i Usuaris va posar en marxa el març del 2020 una campanya, que es manté activa, perquè els consumidors no paguessin les conseqüències econòmiques de l'anul·lació dels viatges per la pandèmia.