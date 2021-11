El Govern mostra una preocupació per l'augment d'hospitalitzacions

Un treballador sanitari a la UCI @ep





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha dit aquest dimecres que el "preocupa" l'increment d'hospitalitzacions per Covid-19 els últims dies com a conseqüència de l'augment dels indicadors epidemiològics.





En roda de premsa, la secretària ha concretat que el primer impacte s'ha registrat a l'atenció primària, amb un augment del nombre de visites relacionades amb el Covid-19 , però ha destacat que la situació és "molt diferent" a la de la cinquena onada.





Segons xifres de la Conselleria de Salut d'aquest dimecres, hi ha 565 pacients hospitalitzats a Catalunya per Coivd-19, dels quals 127 estan ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de centres públics i privats.





Pel que fa a la situació epidemiològica, Cabezas ha exposat que des de principis de novembre Catalunya ha registrat un increment de la incidència, sobretot en grups menors de 12 anys davant la impossibilitat de rebre la vacuna.





Pel que fa a la seqüenciació del virus, la secretària ha detallat que els casos que corresponen a la variant Delta Plus estan "molt estabilitzats" en un 5% des de la seva aparició a Catalunya al setembre i ha celebrat que no augmenta com ho va fer el cep Delta .





TERCERES DOSI





La Comissió de Salut Pública va acordar dimarts incorporar els més grans de 60 anys i el personal sanitari i sociosanitari a la vacunació de reforç contra el Covid-19 i Cabezas ha assegurat que començaran a inocular aquestes dosis en "pocs dies" i es farà de forma simultània als dos grups.





Al ser preguntada per la possibilitat de vacunar dosis de reforç a altres professionals essencials, la secretària ha argumentat que vacunaran sanitaris perquè treballen en un entorn de "molta exposició" al virus, i per això s'ha prioritzat aquests professionals que estan en contacte amb la malaltia.





A més, davant l'arribada del fred i altres malalties respiratòries més enllà del Covid-19, el sistema de salut necessita que els seus professionals "estiguin al màxim" de les seves capacitats, ha dit la secretària de Salut Pública.





Davant la petició del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) d'administrar dosis de reforç a més de 40 anys i vulnerables, Cabezas ha reconegut que "és una possibilitat" però ha advocat per anar pas a passo i ha subratllat que amb les terceres dosis pendents hi ha molta feina per fer.