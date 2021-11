Pedro Sánchez i els seus ministres pugen el sou: ¿Quant cobraran?

Pedro Sánchez amb Yolanda Díaz al Congrés @EP





El Ple del Congrés, amb els vots del PSOE , Unides Podem i formacions nacionalistes i independentistes, ha rebutjat aquest dimecres les esmenes del PP i de Cs per intentar parar la pujada de sou del president Pedro Sánchez i els membres de l'Executiu de coalició que es contempla al projecte pressupostari per al 2022.





La proposta de congelar el sou dels membres del Govern, com s'ha fet a la Comunitat de Madrid i s'ha aplicat a diputats i senadors a les Corts Generals, no només va comptar amb els vots del PP i Vox sinó que també va sumar Vox , Coalició Canària, UPN, Fòrum Astúries i fins i tot els diputats de Més País-Equo, que sí que ha donat suport als Pressupostos Generals. A més, formacions com BNG, Compromís i Teruel Existe van rebutjar votar en contra de l'esmena i van optar per l'abstenció.





MÉS PAÍS DÓNA SUPORT A LA CONGELACIÓ SALARIAL





En total, l'esmena de la congelació salarial de l'Executiu va arribar a reunir 156 vots, però va acabar derrotada per la majoria absoluta que van sumar els vots del PSOE, Unides Podem, ERC, Bildu, PNB, Junts, PDeCAT i Nova Canàries.





Al projecte de Pressupostos Generals del 2022, el Govern de coalició va decidir que la pujada salarial del 2% acordada per als funcionaris s'apliqui també al president i als seus ministres, una actualització que, en canvi, s'havia rebutjat un mes abans al Congrés i al Senat per a diputats i senadors.





Així, el sou del president del Govern passarà de 84.845,16 euros a l'any a 86.542,08 euros, fet que suposa un increment de 1.696,92 euros més que aquest any. Com que no té dret a pagues extraordinàries, la seva nòmina pujarà a 7.211,84 euros al mes.





Així mateix, el salari anual de les tres vicepresidentes del Govern (Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera) s'elevarà fins als 81.341,16 euros anuals davant els 79.746,24 euros que perceben . Es tracta d'un sou mensual de 6.778,43 euros bruts, ja que tampoc no tenen pagues.





Per part seva, els ministres del Govern de coalició veuran augmentat el seu salari anual a 76.355,28 euros bruts, fet que suposa una nòmina mensual de 6.362,94 euros.





Fa un any, el projecte pressupostari del 2021 també recollia una pujada de les retribucions dels membres del Govern, en el mateix percentatge que als funcionaris, però en aquella ocasió el PSOE i Podem sí que van rectificar en el tràmit d'esmenes i al final es van els va congelar el sou com als parlamentaris.





Precisament aquesta pujada del 2% que s'aplicarà als membres del Govern va ser rebutjada al Congrés i al Senat per als parlamentaris, i va ser Unides Podem una de les formacions que més es va significar en contra, avançant el seu rebuig a la Taula de la Cambra Baixa. "Avanço que Unides Podem votarà en contra. No ho veiem necessari", va dir el portaveu dels 'morats', Pablo Echenique.





A les seves esmenes, tant el PP com Cs volien evitar que la pujada dels funcionaris s'apliqués també als membres del Govern i defensaven la congelació salarial per al president , les vicepresidentes, els ministres, els secretaris d'Estat i els sotssecretaris.





PER QUÈ NO LA MATEIXA CONGELACIÓ QUE S'APLICA AL REI?





Per al PP, "és inacceptable que el sou del Govern pugi quan una majoria d'espanyols han vist rebaixats els seus ingressos familiars com a conseqüència de la crisi econòmica", segons assenyala a l'esmena. Segons la seva opinió, frenar aquesta pujada salarial és "exigir al Govern el mateix que aquest exigeix a la Prefectura de l'Estat (Casa Real)", la partida del qual sí que s'ha congelat.





L'esmena de Cs subratllava per part seva que "és del tot excessiu i incomprensible que el Govern hagi establert un increment salarial per als alts càrrecs a sou de les administracions públiques i altres organismes dependents de l'Estat en la situació econòmica actual d'Espanya i la pressió que la crisi econòmica està suposant per als treballadors, autònoms i empreses”.