Un home declarat mort torna a respirar després de passar set hores al congelador de la morgue

Recurs morgue @ep





Un home de l' Índia que va ser declarat mort pels metges i mantingut en un congelador mortuori durant set hores va ser viu, per a sorpresa i desconcert de la seva família i el personal mèdic. Sreekesh Kumar, un electricista de 45 anys, es trobava en estat crític després de ser atropellat per una motocicleta a Moradabad , Nova Delhi . Després de ser traslladat a l'hospital, els metges ho van declarar mort, va informar The Times of India.





Quan això va passar, Kumar va ser traslladat a un congelador al dipòsit de cadàvers per esperar un examen post-mortem l'endemà. Havien passat hores, quan els membres de la família van arribar i van identificar el cos de Kumar i van signar un document en què acceptaven una autòpsia. La cunyada de Kumar, Madhu Bala, va veure senyals de moviment a Kumar, tot i que suposadament havia mort la nit anterior.





En adonar-se'n, Bala va cridar: “ No és mort, de fet, ni de bon tros. Com va passar això? Miri, ell vol dir alguna cosa, està respirant ”, mentre els membres de la família commocionats envoltaven Kumar i sol·licitaven als metges i la policia que vinguessin





El metge en cap de Moradabad, el Dr Shiv Singh, va descriure l'incident com “el més rar dels casos rars” i va dir: “L'oficial mèdic d'emergència havia vist el pacient al voltant de les 3 am i no havia batecs del cor. Em va dir que havia examinat l'home diverses vegades”.





“Per això va ser declarat mort. Al matí, un equip policial i la seva família el van trobar amb vida. S'ha ordenat una investigació i la nostra prioritat, en aquest moment, és salvar la seva vida", va declarar el doctor a The Times of India.





Mentrestant, Rajendra Kumar, un altre responsable mèdic de l'hospital, va descriure tota la situació com "ni més ni menys que un miracle". Va dir a l'AFP: “El metge d'urgències ho va examinar. No va trobar senyals de vida i, per tant, ho va declarar mort. Quan un equip policial i la seva família es van acostar per iniciar els tràmits per a l'autòpsia, van trobar-lo amb vida”, relata.





Kumar roman en coma i encara no ha recuperat la consciència, mentre que segons The Times of India , Bala va dir als periodistes: "Presentarem una denúncia contra els metges per negligència, ja que gairebé maten Srikesh ficant-ho en un congelador".