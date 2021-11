Sonsóles Ónega caça a Kiko Hernández robant diners del bolso d'una col·laboradora

Kiko Hernández @ep





Kiko Herniández torna a ser al centre de la polèmica. Sonsoles Ónega, mentre presentava 'Ja es Mediodia', va veure un intrús entrant al seu plató, i buscant una cosa molt concreta. Ràpidament es va adonar que era Kiko Hernández i va preguntar: "Què fa aquí?", i Marta López , la seva col·laboradora, va respondre: "Robar". Aleshores les càmeres van captar el col·laborador agafant diners del bolso de López.





De cop, el col·laborador de Sálvame va aparèixer amb un bitllet de 50 euros a la mà, que havia tret de la bossa de Marta López. Aleshores la col·laboradora es va aixecar i va preguntar: "Què fas? On vas?", a la qual cosa Kiko va contestar: " Que no em funcionava la targeta i he hagut d'agafar 50 euros ".





Després de revelar el motiu de la seva aparició, Kiko va desaparèixer: "Que me'n vaig, adéu. Visqui el Fresh Express, Vip Express", va dir fent broma. Després els col·laboradors van començar a fer broma Ónega va assenyalar: "Aquí no et pots gastar 50 euros, no sé què farà amb 50 euros a Mediaset, perquè el cafè val 40 cèntims".





Mara López i Kiko Hernández són grans amics des que van sortir de Gran Hermano -en edicions diferents-, de manera que segur que no hi haurà cap problema entre tots dos.