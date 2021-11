Mor Lou Cutell als 91 anys, actor d''Anatomia de Grey' i 'Seinfeld'

Lou Cutell @ep





Ha mort Lou Cutell , un prolífic actor conegut per interpretar al proctòleg Dr. "Assman" Cooperman a " Seinfeld " ia Abe a " Anatomia de Grey ", entre altres treballs.





El seu amic Mark Furman va anunciar la notícia a Facebook. Furman va publicar sobre Cutell a les seves xarxes socials diumenge, escrivint: “Després de 91 anys i una gran vida, el meu amic Lou Cutell se'n va anar a casa. Actor de cinema, teatre i personatges. Big Larry a 'La gran aventura de Pee Wee', Ass Man a 'Seinfeld', Abe a 'Anatomia de Grey'. Em va portar a la casa de Lucille Ball el 1986. Descansa en pau Lou".





“A més de la meva pròpia pel·lícula, el que més m'agradava de Lou actuava va ser quan va interpretar un metge extraterrestre a 'Frankenstein Meets the Spacemonster' del 1965. A la vida real, era meravellós, dolç, afectuós i modest. També era astut i perversament divertit”, es llegeix en un fil compartit pel compte oficial de Twitter de Pee-wee Herman. Cutell va interpretar The Amazing Larry a "La gran aventura de Pee-wee".





Nascut el 6 d'octubre del 1930 a la ciutat de Nova York, Cutell va començar la seva carrera al teatre. Va interpretar William Berry a "The Young Abe Lincoln", que va tenir una breu presentació a Broadway el 1961 i també va tocar fora de Broadway.





A més del teatre, Cutell va tenir una carrera a la pantalla de més de 30 anys, apareixent com a convidat en sèries de televisió clàssiques com "The Dick Van Dyke Show", "The Wild Wild West", "The Golden Girls", "Newhart" i "My Three Sons", entre molts altres. Va tenir un paper destacat com el Dr. Nadir a la comèdia de ciència ficció "Frankenstein Meets the Spacemonster".