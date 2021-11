Autoamputacions i deformitats: revelen l'horrible vida de les guineus a una granja de pells de Finlàndia

Guineus a la granja @Kristio Muuriumaa/Oikeutta Eläimille





Una investigació encoberta d' Oikeutta Eläimille , activistes d'animals finlandesos i de Humane Society International , del Regne Unit, ha donat a conèixer les condicions deplorables i patiment animal angoixant que es produeix a les granges de pells a Finlàndia , un país que n'ha exportat més de 11 milions lliures (13 milions d'euros) en pells al Regne Unit des de 2000. La pell de guineu originària de Finlàndia és utilitzada per marques com Fendi, Moncler, Yves Salomon, Woolrich, Herno i Max Mara , i es veu en botigues com Harrods , Harvey Nichols i Flannels .





El comerç de pells afirma que gairebé el 100% de les granges de pells de guineu i gos ós rentador a Finlàndia, i el 96% de les granges de pells de visó, estan certificades per l'esquema de garantia SAGA Furs, que promet "el més alt nivell de benestar animal”. Per tant, Humane Society International / Regne Unit, que lidera la campanya #FurFreeBritain per a una prohibició de la venda de pells al Regne Unit, va portar el Dr. Marc Abraham, un veterinari d'alt perfil i activista pel benestar animal, per veure per si mateix la crua realitat per als animals darrere del brillant màrqueting del comerç de pells. Van visitar tres granges de pells a la regió d'Ostrobotnia a Finlàndia, dues de les quals estan certificades per SAGA, i van trobar guineus en gàbies petites i estèrils que tenien potes deformades, ulls malalts, orelles autoamputades i obesitat.





Finlàndia és el productor de pell de guineu més gran a Europa i el segon més gran del món, exportant milions d'euros en pells a tot el món, inclòs el Regne Unit. Des que va prohibir el cultiu de pells el 2000 per motius ètics, el Regne Unit ha importat més de 850 milions de lliures esterlines de pells de diversos països, inclosos França, Itàlia, Polònia, la Xina i els Estats Units, amb més de 11 milions de lliures esterlines en pells només de Finlàndia. A través de la seva campanya #FurFreeBritain, HSI/UK està instant el govern a posar fi a això prohibint les importacions i vendes de pells del Regne Unit, una mesura recolzada pel 72% del públic britànic. El govern està considerant actualment una prohibició de la venda de pells i recentment va fer una consulta pública que va rebre 30.000 respostes.





Claire Bass, directora executiva d'Humane Society International / Regne Unit, que va visitar les granges de pells, explica: “ Les paraules de moda del comerç de pells sobre benestar sonen increïblement buides quan mires els ulls a un animal turmentat per una vida de privació per un article de moda frívol, que ningú no necessita. La majoria dels dissenyadors de moda s'han alliberat de les pells a causa de la crueltat indefensable. Però per a aquells dissenyadors que encara usen pells i per al govern del Regne Unit que encara permet que les empreses britàniques comercien amb pells, el nostre missatge és clar: és hora de deixar de ser còmplices d'aquesta crueltat . És un clar doble raser que el Regne Unit estigui subcontractant a països com Finlàndia la mateixa crueltat a les granges de pells que prohibim aquí fa dues dècades”.





Kristio Muuriumaa/Oikeutta Eläimille







El veterinari Dr. Marc Abraham assegura: “ Com a veterinari i activista que ha dedicat la meva vida al benestar animal, no només va ser realment depriment veure l'estat espantós d'aquestes guineus, sinó encara pitjor saber que el Regne Unit és 100% còmplice d'aquesta crueltat legal al comerç de pells. El que vaig presenciar de primera mà va ser vergonyós des del punt de vista del benestar animal, filera rere filera d'animals en condicions lamentables i tancats en gàbies diminutes, amb prou feines més grans que la longitud del cos des del nas fins a la cua. Moltes de les guineus que vam veure tenien els ulls dolorosament inflats, els peus deformats amb urpes massa grans per haver d'estar drets al pis de filferro, així com mala condició corporal i obesitat, sense esmentar l'automutilació, el clar signe del trauma psicològic que han de patir com a animals salvatges sense l'enriquiment apropiat”.





"Ha de ser una tortura mental que se'ls negui la llibertat de córrer i fer exercici al seu entorn de bosc natural que poden veure clarament al voltant de les gàbies, que els seus instints els diuen que explorin les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana , però a les quals, tràgicament, mai no tindran accés durant la seva curta vida El govern del Regne Unit ens va assegurar que després del Brexit consideraria què es podria fer en termes d'una prohibició de la venda de pells al Regne Unit, i en observar nivells tan alts de patiment animal en aquestes granges finlandeses de pells, no tinc cap dubte que ara és el moment de complir aquesta promesa”, explica el doctor que va visitar les instal·lacions.





“He visitat més de cent granges de pells a Finlàndia i totes són tan horribles com l'anterior. Tenir un veterinari respectat i condecorat que vingui a Finlàndia per presenciar de primera mà el patiment dels animals és realment important per exposar la veritat sobre la indústria de la pell”, assegura Kristo Muurimaa, del grup finlandès de protecció animal Oikeutta Eläimille.







Fets:





- Més de 100 milions d'animals moren per la pell cada any a tot el món, en granges de pells i atrapats a la natura, cosa que equival a tres animals que moren cada segon, només per la pell. Finlàndia cria i mata entre 1 i 2 milions de guineus cada any.





- La cria de pells no només és cruel amb els animals, sinó que també presenta riscos per a la salut pública. S'han documentat brots de COVID-19 a 447 granges de pells de visó a 12 països diferents d'Europa i Amèrica del Nord des d'abril de 2020. Una carta de juny signada per més de 60 veterinaris i viròlegs va destacar el potencial de les granges de pells per actuar com a reservoris del virus i el potencial de les granges de pells per crear futures malalties zoonòtiques





- El Grup ad hoc de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) sobre COVID-19 i el comerç segur d'animals i productes animals ha arribat a la conclusió que les pells de visó en brut no es poden considerar un producte segur per al comerç internacional.





- La cria de pells ha estat prohibida i/o està en procés de ser eliminada a Àustria, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, República Txeca, Estònia, Hongria, Luxemburg, Països Baixos, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia i el Regne Unit. El gabinet de la República d'Irlanda va aprovar una legislació que prohibiria la cria de pells a partir del 2022; i els polítics de França, Bulgària, Letònia, Lituània, Espanya i Ucraïna estan debatent actualment la legislació per prohibir la cria de visons.





- A principis d'aquest any, Israel es va convertir al primer país del món a prohibir la venda de pells.





- Als Estats Units, Califòrnia es va convertir en el primer estat dels EUA En prohibir la venda de pells el 2019 després de prohibicions similars a ciutats com Los Angeles, San Francisco, Berkeley i West Hollywood. Les ciutats de Weston i Wellesley a Massachusetts i la ciutat d'Ann Arbor a Michigan també han prohibit recentment la venda de pells, i més ciutats i estats dels EUA estan buscant fer el mateix.





- Un nombre cada vegada més gran de dissenyadors de moda i minoristes estan abandonant la crueltat amb les pells. Només els últims anys, Canadà Goose, Oscar de la Renda, Valentino, Gucci, Burberry, Versace, Chanel, Prada i altres marques d'alt perfil han anunciat polítiques lliures de pells. A més, les principals plataformes detallistes de moda en línia Net-A-Porter, Farfetch i MyTheresa han adoptat polítiques sense pells.





- La pell ve amb una etiqueta de preu ambiental considerable. Tot i que tots els materials tenen alguna empremta ecològica, en comparació amb altres tèxtils, la pell té un cost significatiu en termes de les emissions de C02 associades amb el manteniment i l'alimentació de desenes de milers d'animals carnívors en una granja, l'escorrentia de fems en llacs i rius, i el còctel de substàncies químiques tòxiques i cancerígenes com el crom i el formaldehid que s'utilitza per preservar el pelatge i la pell per evitar que es podreixi.