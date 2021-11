Interrompuda la circulació de trens entre Sants i Castelldefels per manca de subministrament elèctric

Tren de Rodalies /@EP





La circulació de trens a la línia de Rodalies R2 Sud està interrompuda des de fa una hora entre l'estació de Sants, a Barcelona, i Castelldefels per manca de subministrament elèctric, segons ha informat Renfe. De moment no hi ha previsió de restabliment del servei. La incidència afecta també les línies R1 i RG1, amb retards de més de mitja hora, segons ha informat la mateixa font.





Cap a dos quarts de set de la tarda tècnics d'Adif han reparat l'avaria a la subestació de Can Tunis, que era l'origen de la incidència que ha provocat la manca de subministrament elèctric entre Sants i Castelldefels. Renfe indica que s'estan desviant trens regionals per Vilafranca.