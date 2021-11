Pugen els casos de violència masclista el 2021, segons l'Icab

Col·legi de l'Advocacia de Barcelona /@EF







El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) ha alertat aquest dimecres del "gran repunt" des del gener de casos designats al torn d'ofici relacionats amb la violència de gènere. En un comunicat, ha avisat d'aquestes dades pel Dia Internacional contra la Violència Masclista, que se celebra el 25 de novembre, i ha alertat que des de l'1 de gener fins al 20 de novembre del 2021 s'han registrat 6.652 designes de violència de gènere.





En canvi, en el mateix període d'anys anteriors n'hi va haver 3.445 (el 2020) i 5.781 (el 2019) a l'àrea on treballa l'Icab: Arenys de Mar, Barcelona, Badalona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).





El Torn d'Ofici de l'Icab, responsable del qual és Carmen Valenzuela, també ha explicat que des de l'1 de setembre fins al 20 de novembre s'han comptabilitzat 259 peticions de víctimes de violència masclista.





Respecte als últims mesos, ha detallat que des de l'1 de juliol fins al 20 de novembre hi ha hagut 2.566 casos designats per a violència masclista: 1.511 per a la primera assistència a comissaria (el 58,89%) i 1.055 amb la primera assistència al jutjat (41,11%).