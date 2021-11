La querella de Costa contra una magistrada per "detenció il·legal" no prospera

L'exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa /@EP







La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la recusació que va presentar l'exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa, a la causa en què està investigat juntament amb altres exmembres de la Mesa de la Cambra quan la presidia Roger Torrent.







En una interlocutòria consultada per Europa Press, la jutgessa recorda que ja va rebutjar la petició verbalment quan Costa la va recusar en comparèixer, i retreu que "ara es reitera en el recurs de reforma formulat per la seva representació processal", del qual diu que no compleix els requisits formals.





La defensa de Costa va recusar la magistrada en considerar que havia "manifestat un interès personal a ordenar la detenció" perquè se'l portés al jutjat després de no presentar-se a la citació que tenia com a investigat. La instructora va ordenar detenir-lo per fer-lo comparèixer al jutjat després que ell no es presentés quan ella el va citar, i després la defensa de Costa va presentar un recurs contra aquesta ordre de detenció.













En la mateixa interlocutòria d'aquest dimecres, la jutgessa rebutja aquest recurs i recorda que Costa no va donar cap causa justificada per no acudir: "No ho són ni la seva particular interpretació de l'ordenament jurídic ni tampoc la seva unilateral voluntat de no reconèixer l'autoritat o jurisdicció d'aquest tribunal".





Després de la compareixença arran de la seva detenció, en què es va acollir al seu dret a no declarar, Costa va anunciar que presentaria una querella contra la magistrada "per detenció il·legal".