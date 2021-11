Vilalta: "treballarem perquè la sentència sobre immersió lingüística no s'apliqui mai"

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta /@EP







La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha assegurat que treballaran, juntament amb el Govern, perquè la sentència sobre immersió lingüística "no s'apliqui mai", després que aquest dimarts el Tribunal Suprem (TS) reafirmés l'obligació de mínim del 25% d'ensenyament en castellà dins del sistema educatiu català.





En roda de premsa aquest dimecres al Parlament, ha qualificat d'atac al model d'immersió lingüística la resolució del TS, i ha afirmat que no ho permetran: "El model educatiu català no ho pot decidir el Suprem, ho decideix el Parlament i el Govern, però mai un tribunal".





Ha definit el sistema català com un model d' èxit i ha sostingut que està recolzat per un ampli consens a Catalunya, del qual ha destacat la "ràpida actuació" del Govern en resposta a aquesta ratificació del Suprem.





També ha fet valdre la reunió convocada pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, amb els grups parlamentaris per treballar pel consens i "continuar reforçant el català, també a l'escola", a través de polítiques lingüístiques ambicioses. A més, Vilalta ha explicat que exploraran totes les vies, "també la de recórrer la sentència", per blindar el català.





EL PSC, ABSENT A LA REUNIÓ AMB EL GOVERN





Preguntada per la postura del PSC, que no ha assistit a la reunió amb el Govern, Vilalta ha respost que al Parlament hi ha un consens en defensa de la llengua, en què sempre ha estat el PSC: "Ara segur que continua estant", ha afegit.





Sobre les paraules de la ministra de Justícia, Pilar Llop, que ha dit que les sentències s'han de complir, la portaveu republicana ha assegurat que es basaran en fets i no en paraules, i ha destacat que la llei que regula l'ensenyament a Espanya és la Lomloe i no la coneguda com a 'Ley Wert', que és en què es basa el Suprem.





"Esperem que es regeixi per la qual van impulsar i no per la 'Ley Wert', que buscava espanyolitzar els nens catalans", ha reclamat Vilalta, que ha subratllat que el seu partit va forçar que la nova norma blindés el català a les aules, sobre aquest consens en defensa del model d'immersió.