VÍDEO. Així ha estat el "màgic" moment en què Barcelona ha encès els seus llums de Nadal

En una plaça de Catalunya plena a vessar -tot i la situació actual de covid-19- Barcelona ha donat el tret de sortida a la temporada de Nadal amb l'encesa del típic enllumenat. L'acte ha començat amb una performance anomenada 'Ombrana', a càrrec de la companyia Ponten Pie, que ha retut homenatge a la ciutat, als seus llums i a la ciutadania amb un muntatge de circ i música. L'espectacle ha reunit més d'una vintena d'artistes i ha tingut com a tema principal la llum.





No ha estat fins a les 20.40 hores quan després d'uns curts, però sorprenents focs artificials i sense espai per a parlaments institucionals (l'alcaldessa, Ada Colau, tampoc ha assistit a l'esdeveniment) s'han encès simultàniament els llums nadalencs de tot Barcelona.





NOUS DISSENYS





La plaça de Catalunya, la Gran Via i el carrer Aragó estrenen aquest 2021 un nou model d'il·luminació que "reivindica Barcelona com a ciutat de referència del disseny i la innovació" i que ha anat a càrrec de l'estudi barceloní de disseny industrial d'Antoni Arola, que va ser Premi Nacional de Disseny el 2003. La nova proposta vol remarcar el valor d'aquestes vies com el cor Barcelona.





A la Gran Via la il·luminació consisteix en uns cilindres de color càlid que recorden llums penjants, mentre que al carrer Aragó són unes línies que mitjançant diferents encesos dibuixen estrelles de grans dimensions. A la plaça de Catalunya els llums formen un gran cercle que batega com si fos el ritme d'un cor, simbolitzant aquest punt neuràlgic de la capital catalana.





Una altra novetat és que la Ronda Sant Pere té llums de Nadal per primera vegada, sumant-se a les vies il·luminades en els darrers anys per l'Ajuntament com Via Laietana, plaça Urquinaona, Balmes, plaça de Catalunya, Aragó, Gran Via i l'avinguda Paral·lel.





HORARIS





Els llums –que il·luminen un total 100 km de via pública– s'exhibiran als carrers entre el 24 de novembre i el 6 de gener de diumenge a dijous de les 17.30 a les 23.00 hores i els divendres i dissabtes s'allargaran fins a la mitjanit; la nit de Cap d'Any i la Nit de Reis es mantindran enceses fins a les dues de la matinada.





El consistori enguany ha mantingut la subvenció del 75% del cost dels llums als eixos comercials com a mesura excepcional de suport als comerciants.





L'ENCESA





Així ha estat el moment en què la companyia Ponten Pie donava pas al moment "màgic" de l'encesa de llums.





