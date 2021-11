Felipe González als qui qüestionen la Llei d'Amnistia: "no la saben interpretar"

L'expresident del Gobierno, Felipe González /@EP







L'expresident del Gobierno, Felipe González, ha acusat de "rancor" i poca "saviesa" aquells que qüestionen ara la Llei d'Amnistia del 15 d'octubre de 1977, argumentant que va ser promoguda pels demòcrates. Així mateix, ha assegurat que els que la critiquen no saben interpretar-la, no coneixen el seu origen i l'estan "traint".





"Quan veig el debat actual, el que s'està produint, dic quants dels que han obert aquest debat carregat més de rancúnia que de saviesa sobre el que va ser (...) estarien avui a la plaça de Catalunya, a Barcelona, reclamant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia?", ha declarat en un vídeo publicat aquest dimecres al canal de Youtube de la Fundació Felipe González, recollit per Europa Press.





En aquest sentit, ha defensat que la Llei d'Amnistia del 1977 era una "reivindicació dels demòcrates" i que els que ara la qüestionen no la saben interpretar ni coneixen el seu origen: "Ara vulguin o no vulguin l'estan traint", ha deixat anar. Felipe González ha recordat que l'oposició d´aquell moment no es va conformar amb les primeres mesures d'Adolfo Suárez cap als presos fins a aconseguir la Llei d'Amnistia.





Així mateix, s'ha preguntat si alguns dels que critiquen aquella llei seria capaç de fer el paper que va fer en aquella conjuntura el Partit Comunista d'Espanya (PCE).





LLEI AMNISTIA





En concret, l'esmena pactada per PSOE i Unides Podem sobre la Llei d'Amnistia de 1977 que estipula que els crims de guerra, lesa humanitat, genocidi i tortures que es van cometre durant el franquisme no prescriuen, ha suscitat crítiques per part de l'oposició perquè, segons han coincidit les tres formacions -PP, Ciutadans i Vox-, l'Executiu de Pedro Sánchez pretén fer una "esmena a la Transició".





Per contra, alguns socis parlamentaris del Govern central com Más Madrid, ERC i PNB han demanat a l'Executiu "anar més enllà" amb aquesta Llei de Memòria Democràtica coincidint aquestes formacions en què la norma arriba tard.





En concret, ERC ha acusat aquest dimecres el PSOE i Podem d'"enganyar" la gent amb l'esmena que han presentat a la Llei de Memòria Democràtica per suposadament revisar la Llei d'Amnistia i de "vendre fum". En aquest sentit, per al partit independentista l'única opció és canviar la Llei d'Amnistia perquè hi hagi garanties de jutjar els torturadors franquistes." El PSOE no vol canviar aquesta llei perquè això suposaria "reconèixer un error que es va cometre fa més de 40 anys", ha manifestat el portaveu d'ERC al Congrés aquest dimecres, Gabriel Rufián.





Per la seva banda, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va assegurar la setmana passada que el que fa la Llei de Memòria Democràtica impulsada pel Govern de l'Estat, i les esmenes pactades entre PSOE i Unides Podem, no és derogar ni deixar sense efecte la llei d'amnistia de 1977 sinó tot al contrari, perquè el que fa és ratificar-ne la vigència i reafirmar que s'ha d'interpretar d'acord amb els tractats internacionals.





En els mateixos termes es va expressar també la ministra de Justícia, Pilar Llop, que va aclarir que aquesta esmena "en absolut" afecta la Llei d'Amnistia del 1977.