Els condemnats de 'Blanquerna' han d'anar des d'aquest dijous a recollir l'ordre d'ingrés a la presó

L' Audiència Provincial de Madrid ha requerit vuit dels 14 condemnats pel denominat ' cas Blanquerna ' perquè des d'aquest dijous i fins dilluns recullin presencialment el seu manament d'ingrés voluntari a la presó.





Els magistrats de la Secció 30 han emplaçat aquests condemnats després que el Tribunal Constitucional hagi inadmès el recurs d'empara que va motivar la suspensió de l'execució de diverses de les penes l'abril passat. Han estimat donar-los un termini de 10 dies per ingressar al recinte penitenciari que triïn una vegada hagin recollit el manament.





Paral·lelament, l'Audiència Provincial ha remès un ofici al Tribunal Suprem perquè indiqui l'estat de l'informe de la tramitació de l'indult de dos dels condemnats, que també va suposar la suspensió cautelar de la condemna.





Aquesta mateixa setmana, l'Alt Tribunal ha informat en contra de concedir la mesura de gràcia a set dels condemnats. Fonts jurídiques consultades han precisat que fins ara l'Audiència de Madrid només té constància de quatre tramitacions.





A aquests quatre casos se suma el d'un condemnat que --després d'estar a la recerca i captura-- va ser detingut i ja compleix pena al recinte de Victoria Kent (a Madrid). S'hi afegeix també un altre que encara es troba en parador desconegut. Així, dels 14 inicials, de moment només està previst que vuit acudeixin a recollir el seu manament d'ingrés voluntari a la presó.





SENTÈNCIA ESMENADA





L'Audiència Provincial de Madrid els va condemnar a penes entre sis i vuit mesos de presó per delictes de desordres públics i danys. També els va condemnar a indemnitzar de manera conjunta i solidària la Generalitat amb 1.372 euros i el seu exdelegat a Madrid Josep María Bosch amb 94 euros.





Posteriorment, el Suprem va estimar el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal i va elevar la pena a dos anys i 10 mesos de presó per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb el d'impediment del dret de reunió i una agreujant per discriminació ideològica; i a un any i un mes de presó per un delicte de danys apreciant una atenuant per la reparació del dany.





Responent a una sèrie de recursos de protecció, el Constitucional va ordenar al Suprem dictar una nova sentència en determinar que va vulnerar els drets a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència per aplicar l'agreujant d'haver comès el delicte per motius de discriminació ideològica .





El juliol passat, el Suprem va emetre una nova decisió en què no va apreciar l'agreujant de discriminació ni l'atenuant de reparació del dany. Així va fixar les condemnes en dos anys i set mesos de presó per a 12 dels acusats; dos anys i nou mesos de presó per a Juan Luis López García per haver tingut un paper protagonista en els fets; i dos anys i vuit mesos de presó Jesús Fernando Fernández Gil per ser qui va encapçalar l'acció il·lícita.