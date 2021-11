Endesa accelera el seu pla inversor de Transició Energètica fins al 2030

José Bogas @EP





Endesa accelerarà el seu 'megaplà' inversor del 2030 amb unes inversions previstes de 31.000 milions d'euros, cosa que representa un increment del 22% respecte a la xifra estimada l'any passat, segons la visió i l'actualització del pla estratègic presentada aquest dijous mercat pel grup.

Visió d'Endesa el 2030 /@CNMV





D'aquesta aposta inversora de l'energètica, el 40% anirà a augmentar el parc generador renovable fins a assolir 24.000 megawatts (MW), és a dir 16.000 MW addicionals als operatius al tancament del 2020. Amb això, la producció amb fonts netes es multiplicarà per quatre fins a 48 teravatis/hora i la proporció de generació peninsular lliure d'emissions arribarà al 95%.





Així mateix, Endesa va destacar que el creixement en renovables, juntament amb la sortida total del negoci de carbó el 2027, s'afronten des d'un punt de vista d'economia circular .

El creixement en renovables tindrà un enfocament d¿economia circular /@CNMV





Un altre 40% anirà destinat a la xarxa de distribució, amb 12.000 milions d'euros, cosa que elevarà la base d'actius regulats des dels 11.700 milions als 13.000 milions a finals del 2030. El nombre d'usuaris finals de la xarxa d'Endesa previst s'elevarà així un 6%, fins a 13,1 milions, des d'11,7 milions al tancament d'aquest any.





Pel que fa al negoci de comercialització, Endesa X absorbirà 4.100 milions fins a final de la dècada. Amb això, el nombre de clients en el segment de mercat lliure creixerà previsiblement un 23%, situant-se a l'entorn dels 6.900 milions el 2030 --des de 5.600 milions previstos a finals d'aquest any 2021--.





A més, l'electrificació de la demanda serà impulsada igualment per assolir l'entorn dels 40.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a final de la dècada. Així mateix, l'elèctrica preveu tenir una base de fins a 2.600 MW en instal·lacions de gestió de la demanda.





UNA COMPANYIA ZERO EMISSIONS EL 2040



Igualment, en línia amb l'anunci realitzat aquest dimecres per la seva matriu Enel, l'energètica avançarà el 2040 el final de tota la seva producció elèctrica a partir de tecnologies emissores, cosa que la convertirà en una companyia amb el 100% de la seva producció lligada a fonts renovables , i abandonarà la comercialització de gas a tot tipus de clients.

Endesa intentarà arribar a Net Zero el 2040 /@CNMV





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas , ha considerat que amb aquesta actualització del pla estratègic, acompanyat d'una renovada visió al 2030 i una nova fita clau com és la completa descarbonització el 2040, el grup "vol mantenir el seu lideratge al mercat ibèric sobre la base d'uns actius de primer nivell i una gestió d'èxit com a empresa verticalment integrada”.







"L'avançament temporal del 2050 al 2040 per ser una empresa totalment lliure d'emissions se sustenta en una sòlida cartera de projectes renovables que arriba als 80 gigawatts (GW). Acompanyarem la consecució d'aquesta fita clau amb una aposta decidida per l'electrificació dels consums guanyant-nos la lleialtat dels nostres clients mitjançant la generació de valor tant per a ells com per a la companyia", va afegir.

Projecte de renovables d'Endesa /@CNMV





7.500 MILIONS AL PERÍODE 2022-2024



Pel que fa al període 2022-2024, les inversions previstes d'Endesa pujaran a 7.500 milions d'euros per continuar impulsant el creixement a la Península Ibèrica entre el 2022 i el 2024.





Un total de 3.100 milions d'euros es destinaran al desenvolupament de potència renovable, que permetrà la posada en operació de 4 GW de nova potència neta, dels quals el 90% correspondrà a plantes solars i la resta a parcs eòlics.





Així, el grup arribarà als 12.300 MW solars, eòlics i hidràulics a final del pla, creixent un 48% respecte als 8.300 MW amb què conclourà previsiblement el 2021.





Aquest creixement en renovables permetrà que el 92% de la producció d'energia a la Península Ibèrica al tancament del 2024 estigui lliure d'emissions de CO2, sis punts percentuals més que al final del 2021.





Conclusions del pla d'Endesa @CNMV





DOCUMENT DEL PLA D'ENDESA