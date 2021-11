El Pentàgon forma un nou grup per investigar els 'albiraments d'ovnis'

Clàssica fotografia d'un ovni a Nova Jersey, presa el 31 de juliol de 1952 @wikipedia





El Departament de Defensa dels Estats Units ha anunciat la formació d'un nou grup que investigarà els informes d'ovnis a prop d'àrees militars sensibles. La notícia de dimarts segueix a un informe històric del govern del juny que abasta 144 observacions que van trobar que hi havia una manca de dades suficients per determinar la naturalesa dels misteriosos objectes voladors en el decurs de dues dècades.





El recent format Grup de Sincronització de Gestió i Identificació d'Objectes Aerotransportats examinarà els informes de Fenòmens Aeris Inexplicables (UAP) a prop de les instal·lacions militars dels EUA UAP és un terme militar per als objectes voladors inexplicables o ovnis.





El grup serà supervisat pel Sotssecretari de Defensa d'Intel·ligència, el director de l'Estat Major Conjunt i els funcionaris de l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional La subsecretària de Defensa, Kathleen Hicks, va declarar que la presència d'UAP en àrees militars sensibles representa un risc potencial per a la seguretat de les tripulacions aèries i planteja preocupacions de seguretat nacional.





"Les incursions de qualsevol objecte aeri al nostre espai aeri d'ús especial plantegen problemes de seguretat de vol i operacions, i poden plantejar desafiaments de seguretat nacional", va declarar el Pentàgon.





L'espai aeri d'ús especial es refereix a l'espai aeri militar restringit, les àrees d'operacions militars, els camps de tir i els llocs restringits per a la seguretat nacional i altres usos.





El nou grup succeirà la Força de Tasca de Fenòmens Aeris No Identificats de l'Armada dels Estats Units i treballarà per detectar, identificar i atribuir objectes i avaluar i mitigar qualsevol amenaça relacionada, ha dit el Pentàgon.





L'exèrcit ha passat dècades desviant i desacreditant les observacions d'objectes voladors no identificats i 'platets voladors' que es remunten a la dècada de 1940. No obstant això, al juny, la comunitat d'intel·ligència dels EUA va publicar un informe, sol·licitat per el Congrés, que va proporcionar la primera avaluació no classificada de la UAP.





Compilat per la Força de Tasca de Fenòmens Aeris No Identificats de l'Armada, aquest informe no va poder explicar 144 incidents, i va assenyalar que 18 semblaven "demostrar tecnologia avançada".





L'informe va concloure que encara hi ha molts casos d'UAP que el govern no pot explicar. Tampoc va descartar els orígens extraterrestres, però va anar amb compte de no esmentar explícitament aquestes possibilitats.





La Força de Tasca UAP ara serà absorbida pel grup recent format anunciat pel Pentàgon.