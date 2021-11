Empresonat per apunyalar la seva nòvia més de 30 vegades i atropellar-la després de consumir un brownie de marihuana

Marihuana @ep





Un home ha estat empresonat després d' apunyalar la seva nòvia més de 30 vegades i atropellar el seu cos després de menjar - se un brownie de cànnabis . Jake Notman va matar l'estudiant Lauren Bloomer , de 25 anys, durant un episodi psicòtic desencadenat per un brownie infós amb la droga.





El jove de 28 anys va marcar ell mateix al 999 i li va dir a l'operador que "li havien dit que havia matat la meva xicota" . Va admetre homicidi involuntari a meitat del seu judici i va ser absolt d'assassinat després que els fiscals acceptessin que "no podia discernir què era real i què no".



Un vídeo gravat per la víctima al seu propi telèfon, que registra la seva mort, va ser pres després que ella busqués en línia un consell sobre un 'viatge de males herbes'.







Lauren li va demanar ajuda a la tia de Notman per telèfon després que es tornés agressiu poc després d'ingerir la droga per primer cop. Al seu parer, Notman havia afirmat haver patit un "episodi psiquiàtric extrem", perdent per complet el contacte amb la realitat.





La fiscal Deborah Gould va descriure l'enregistrament als membres del jurat al principi del judici, dient: “Mostra l'acusat quan va començar a atacar Lauren Bloomer, al principi amb les mans. Ella només estava intentant cuidar-lo en aquest estat de desordre a causa del cànnabis”.





Notman, que treballava a la planta de Solihull Jaguar Land Rover, va ser arrestat les primeres hores del 20 de novembre després que els veïns el veiessin atropellant el cos de la seva nòvia.





No va fer cap comentari en cinc entrevistes amb la policia, sinó que va proporcionar una declaració en què suggeria que el brownie contenia alguna cosa més que cànnabis. En explicar la decisió de la Corona de no oferir proves sobre el càrrec d'assassinat, el fiscal QC Ben Douglas-Jones va dir: "Els tres experts estan d'acord que, segons l'evidència, inclosa l'enregistrament, la reacció psiquiàtrica de l'acusat cannabis és de tal profunditat que no va poder destriar el que era real i el que no ho era" En particular, no va poder destriar si Lauren Bloomer estava viva o morta, si era real o no.



La família de Lauren va dir en un comunicat: "Com a família de Lauren, sentim que, independentment del resultat del judici, res no pot portar a Lauren de tornada a nosaltres o compensar el dolor que sentim. Li demanem que respecti tant el dret de la nostra família com dels seus amics a plorar a la intimitat en aquest moment tan difícil”.





En sentenciar-ho a vuit anys i vuit mesos de presó a Stafford Crown Court, la jutgessa Sra. Justice May va dir: "Estic força segura que l'estat psicòtic en què es trobava Jake Notman era, almenys en part, una resposta al cànnabis que havia ingerit. Hi ha una lliçó òbvia... que el cànnabis pot ser molt perillós. És una droga il·legal per una bona raó".





El jutge va acceptar que Notman, que no té condemnes prèvies, havia mostrat preocupació i remordiment pel dolor que havia causat.