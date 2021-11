Una pedregada deixa inoperatiu l'aeroport del Prat

Aquest dijous, entre les 06:00h i les 07:00h del matí, s'ha produït una pedregada a diverses localitats del Baix Llobregat. El Prat de Llobregat ha estat una de les afectades, i aquesta ha estat la intensitat de la pedregada que una pista de l'aeroport del Prat ha quedat inoperativa. En total, mitja dotzena d'avions han estat desviats a altres aeroports propers i durant més d'una hora no ha operat cap vol.





Calamarsa a Cornellà de Llobregat /@Vilapress





Així doncs, l'activitat de l'aeroport ha estat complicada durant el matí a causa de la pedra. Els operaris s'han posat a treballar per retirar la calamarsa de les pistes per restablir la normalitat com més aviat millor, han informat fonts de l'aeròdrom. La sal no era útil per fer-ho, així que l'han hagut de retirar de forma manual.





La pista del mar ha estat la més afectada i no s'ha pogut fer servir en 40 minuts. Després, ha començat a funcionar de manera progressiva. A les altres dues pistes també s'ha acumulat calamarsa, però no ho ha fet en la mateixa quantitat.









TEMPESTES A CATALUNYA





El Prat de Llobregat no ha estat la única localitat afectada. La tempesta ha caigut també a altres pobles com Gavà, Viladecans o Cornellà. Però l'alerta groga per pluges és generalitzada a tot Catalunya, on s'esperen precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora al litoral.





La vall d'Aran, per part seva, està en risc per nevades, igual que tota la província de Lleida. La predicció indica neu de fins a 5 centímetres d'espers en 24 hores, a 1.200 o 1.300 metres d'alçada.