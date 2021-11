Preacord entre empresaris i treballadors per acabar amb la vaga del metall a Cadis

CCOO i UGT han suspès la vaga del metall que duien a terme, de forma indefinida, a Cadis. Van començar el 16 de novembre passat, però finalment, després de nou dies de vaga, els delegats de les empreses han donat suport al preacord aconseguit amb la patronal.





Vaga del metall /@EP





Així ho han confirmat des dels sindicats, que a més han indicat que els operaris s'han anat reincorporant als seus llocs de treball. Tot i això, malgrat que la vaga es va donar per finalitzada aquest dimecres a la nit, aquest dijous encara s'han produït concentracions de treballadors a les portes de les fàbriques.









La Junta d'Andalusia ha intervingut al Consell Andalús de Relacions Laborals per arribar a aquest acord, que es va assolir dimecres a les 21:00h. Aquest va ser acceptat per la patronal del metall, Femca, UGT, CCOO i els mediadors de la Conselleria d'Ocupació. Va ser la quarta jornada de reunions que van celebrar.





Segons la Cadena Ser, aquest acord inclourà una pujada del 2% del salari anual que es revisarà fins al 2024. Tot i això, l'acord no recull tot el que exigien, segons assenyala José Manuel rodríguez Saucedo, secretari d'UGT-FICA.





Entre d'altres coses, demanaven l'actualització a l'IPC real de les nòmines i que el conveni no durés més d'un any. Després, van rectificar i van demanar la pujada salarial anual, amb una paga única al final per indemnitzar tot allò que quedés per sota de l'IPC.