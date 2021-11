L'OMS atribueix l'augment de casos Covid-19 a la manca de "precaució dels vacunats"

Tedres Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS /@EP







L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va mostrar la seva preocupació per la pujada de contagis de Covid-19 que té en alerta tot Europa, on es concentren dos de cada tres casos actuals. A més, ha atribuït l'increment a la "falsa sensació de seguretat" que han provocat les vacunes.





"Molts pensen que amb les vacunes ja s'ha acabat amb la pandèmia, i que els vacunats ja no han de prendre precaucions", va expressar en roda de premsa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS.





En aquesta línia, Tedros ha detallat que les vacunes "salven vides, però no eviten completament la transmissió", sobretot la de la variant Delta, que suposa el 99% dels casos de Covid-19 a nivell mundial.





Amb aquesta variant, tot i que la vacuna té una eficàcia del 80% per evitar la malaltia greu, no s'atura la propagació. Aquest membre de l'OMS va explicar que el sèrum evita el contagi en un 40%. "Si estàs vacunat hi ha un menor risc de contraure formes greus de la malaltia o de morir, però segueix havent-hi perill d'infectar-se o d'infectar-ne d'altres", va dir.





Així, ha insistit que els vacunats han de "portar mascareta, mantenir la distància física i evitar les aglomeracions", a més de reunir-se amb altres persones en espais ben ventilats, igual que la resta de persones que encara no han rebut les seves dosis.